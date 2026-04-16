بنزيمة خارج حسابات فرنسا في المونديال رغم إصابة إيكتيكي

- ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا، لا يخطط لاستدعاء كريم بنزيمة لكأس العالم 2026، رغم استعداد بنزيمة للمشاركة إذا دُعي مجددًا. - إصابة هوغو إكيتيكي، مهاجم ليفربول، ستبعده عن الملاعب لتسعة أشهر، مما يفتح الباب أمام لاعبين مثل كريستوفر نكونكو وجان فيليب ماتيتا لتعويضه في المنتخب. - فلوريان توفان، الفائز بكأس العالم 2018، يعود بقوة إلى المنتخب بعد أداء مميز مع ناديه لانس، رغم خيبة أمله لعدم استدعائه في مارس الماضي.

لا يعتزم مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم ديدييه ديشان (57 عاماً) منح الفرصة إلى مهاجم نادي الهلال كريم بنزيمة (38 عاماً) حتى يُشارك في كأس العالم 2026. وسيفتقد المنتخب الفرنسي خدمات مهاجم نادي ليفربول هوغو إكيتيكي الذي أصيب خلال مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وأكدت الفحوصات أنه سيحتاج إلى الراحة مدّة تسعة أشهر.

واستعرض تقرير نشره موقع آر.إم.سي الفرنسي، أمس الأربعاء، الأسماء المرشحة لتعويض مهاجم ليفربول في قائمة منتخب فرنسا لكأس العالم 2026، ذلك أن إكيتيكي كان لاعباً أساسياً في المباريات الآخيرة مع "الديوك". وكان بنزيمة خارج الترشيحات المحتملة، بما أن العديد من الأسماء تتقدم عليه حالياً وتتألق مع أنديتها المختلفة، وللإشارة، فإن إكيتيكي يمكنه اللعب في العديد من المراكز الهجومية. ويملك لاعب نادي ميلان كريستوفر نكونكو (18 مباراة دولية، هدفان) الذي كانت آخر مباراة له مع المنتخب الفرنسي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ويتمتع لاعب ميلان (6 أهداف، 3 تمريرات حاسمة هذا الموسم) بميزة اللعب في أي مركز هجومي.

كما يُمكن لجان فيليب ماتيتا (3 مباريات دولية، هدفان) أن يأمل الانضمام إلى المنتخب الفرنسي. فقد ترك الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد 2024 انطباعاً قوياً في مباراته الثانية مع فرنسا، حيث سجل هدفه الأول ضد أيسلندا (2-2) في أكتوبر/تشرين الأول عندما لعب مهاجماً. وسجل اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً 11 هدفاً وصنع هدفين مع كريستال بالاس هذا الموسم.

أما فلوريان توفان الفائز بكأس العالم 2018، فيمتلك الخبرة، وهو لاعب أساسي لا غنى عنه في ناديه لانس الفرنسي (10 أهداف، 7 تمريرات حاسمة). وبعد عودته إلى الدوري الفرنسي هذا الموسم، استُدعي إلى المنتخب الفرنسي في أكتوبر، وحقق عودة موفقة بتسجيله هدفاً في مرمى أذربيجان (3-0) ضمن تصفيات كأس العالم. ولم يُخفِ خيبة أمله لعدم استدعائه في مارس/آذار الماضي.

وكان كريم بنزيمة عبّر في حوار سابق مع صحيفة ليكيب الفرنسية عن استعداده لمساعدة منتخب فرنسا في حال وجهت إليه الدعوة مجدداً، مؤكداً أنه لا يمكن رفض المنتخب بأي حال من الأحوال. وقد اختار نجم ريال مدريد سابقاً اعتزال اللعب دولياً بعد نهائيات كأس العالم في قطر عام 2022 بعد الأزمة مع المدرب ديشان.