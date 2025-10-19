- غياب كريم بنزيمة عن مواجهة الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا 2025-2026 بسبب إصابة في الساق، يشكل خيبة أمل لجماهير كرة القدم في العراق، حيث يخضع لبرنامج علاجي مكثف. - لم يكن بنزيمة النجم الوحيد الغائب، إذ سبقه كريستيانو رونالدو الذي لم يرافق النصر السعودي إلى بغداد في أكتوبر، مما أحبط آمال الجماهير العراقية التي كانت تتطلع لرؤيته. - رغم غيابه، وجه رونالدو رسالة دعم لجماهيره في العراق عبر إنستغرام، معبراً عن أمله في لقائهم قريباً.

ضربت خيبة أمل جديدة جماهير كرة القدم في العراق، بعدما أعلن نادي الاتحاد السعودي رسمياً غياب نجمه الفرنسي كريم بنزيمة عن المشاركة في المواجهة المرتقبة أمام الشرطة العراقي، غداً الاثنين، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026. وأكد النادي السعودي، في بيانٍ رسمي، اليوم الأحد، أنّ بنزيمة يعاني من كدمة في الساق اليمنى، ويخضع حالياً لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثّف تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، على أن تُقيَّم حالته بشكل دوري قبل العودة للمشاركة.

وبذلك، لم يكن المهاجم الفرنسي، رفقة زميله النجم الهولندي ستيفن بيرغوين، في بعثة الاتحاد التي وصلت إلى الأراضي العراقية اليوم الأحد، ما شكّل ضربة معنوية لعشاق الفريق ولمحبي اللاعب في العراق، الذين كانوا يترقبون مشاهدته من قرب للمرة الأولى. ولم يكن هذا الغياب هو الأول من نوعه عن الملاعب العراقية، إذ سبقه عدم حضور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تخلف عن مرافقة النصر السعودي إلى بغداد، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، عندما واجه الزوراء العراقي في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2.

وكانت الجماهير العراقية قد أبدت حينها حماساً كبيراً لاستقبال "الدون" في ملاعبها، إلا أن آمالها تبخرت مجدداً بعد إعلان النصر أنّ رونالدو لن يسافر مع الفريق. وانتهت تلك المواجهة بفوز النصر بنتيجة (2-0)، في غياب النجم الأبرز عن قائمة اللقاء. ولم تكن تلك المرة الأولى التي يغيب فيها رونالدو عن مواجهة نادٍ عراقي، إذ لم يحضر أيضاً لقاء النصر والشرطة في افتتاح مشوار فريقه بالنسخة السابقة من دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 28 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأوضح النادي السعودي حينها، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، أنّ السبب يعود إلى إصابته بعدوى في الجهاز التنفسي، بناءً على توصية من الجهاز الطبي بعدم السفر.

🔖التقرير الطبي للاعبين المصابين 🩺 pic.twitter.com/GHD8lrqS7O — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 19, 2025

وعلى الرغم من عدم سفره إلى هناك، حرص رونالدو على توجيه رسالة إلى جماهيره في العراق، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام: "أتمنى التوفيق لزملائي في المباراة، وتحية خاصة لجميع مشجعيّ في العراق.. أتمنى أن أراكم جميعاً قريباً". وهكذا يجد عشاق كرة القدم في العراق أنفسهم أمام غياب جديد لكبار النجوم، بعد أن كانوا يترقبون مشاهدة أسماء لامعة في ملاعبهم.