لا يزال المهاجم الإنكليزي هاري كين (32 عاماً)، مرتبطاً بعقد مع بايرن ميونخ الألماني حتى يونيو/ حزيران 2027، ورغم أنه يعيش حالة من الاستقرار رفقة أسرته في ألمانيا، فإن فكرة العودة إلى "البريمييرليغ" ما زالت تلوح في الأفق، خاصة مع وجود بند سري في عقده يتيح له الرحيل وفق شروط محددة، وهو ما يفتح الباب أمام سيناريوهات مثيرة لمستقبله، ويأتي ذلك في وقت لم ينل فيه التقدير الكافي رغم أرقامه القياسية، سواء في الملاعب الألمانية أو الإنكليزية.

وذكر موقع توك سبورت البريطاني، أمس الثلاثاء، أن الصيف المقبل قد يكون موعداً محتملاً لعودة كين إلى "البريمييرليغ" من خلال تفعيل بند جزائي تُقدّر قيمته بـ56.7 مليون جنيه إسترليني، بشرط أن يُبدي رغبته في الرحيل عن صفوف النادي البافاري قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية، إذ تجعل هذه المعطيات أندية كبرى، مثل مانشستر يونايتد وأرسنال، وحتى فريقه السابق توتنهام، تترقب الموقف عن قرب في انتظار أي إشارة قد تغيّر موازين "الميركاتو" المقبل.

ولكن رحيل هاري كين عن "أليانز أرينا" ليس بهذه البساطة، خاصة أن اللاعب (32 عاماً)، لا يعيش أزمة مع بايرن ميونخ، بل على العكس تماماً، فمنذ وصوله إلى ميونخ صيف 2023، سجل 98 هدفاً في 103 مباريات، وافتتح الموسم الحالي بـ13 هدفاً، منها "هاتريك" رائع أمام هوفنهايم، كما أن عائلته استقرت في ألمانيا، وهو نفسه يؤكد مراراً سعادته بتجربته، ما يجعل قرار العودة محفوفاً بتحديات شخصية ومهنية، خصوصاً مع تبقي أقل من عامين على نهاية عقده الحالي.

ورغم كل ذلك، يبقى هاجس الرقم التاريخي حاضراً، إذ يفصل هاري كين 47 هدفاً فقط عن تحطيم إنجاز آلان شيرر القياسي (260 هدفاً) في الدوري الإنكليزي الممتاز، بعدما أحرز 213 هدفاً بقميص توتنهام، ولذلك قد يدفعه هذا الطموح للعودة إلى إنكلترا سعياً وراء إنجاز شخصي يخلّد اسمه في تاريخ "البريمييرليغ"، وفي المقابل، قد يختار تمديد عقده مع بايرن ميونخ، الذي لن يكون من السهل أن يجد بديلاً لمهاجم بتأثيره الكبير.

ووسط هذا الجدل، جاء ترتيب كين في حفل الكرة الذهبية صادماً، إذ حلّ النجم الإنكليزي، الذي رفع رصيده إلى 468 هدفاً مع الأندية والمنتخب، في المركز الـ13 فقط في حفل تُوّج خلاله مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي عثمان ديمبيلي بالجائزة، وعبّر عدد كبير من الجماهير عن غضبهم من تجاهل اسم كين في قائمة العشرة الأوائل، معتبرين ذلك دليلاً إضافياً على قلة التقدير التي ترافق مسيرته رغم أرقامه الخارقة.