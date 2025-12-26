- أكد لخضر بلومي أن فوز الجزائر على السودان (3-0) في كأس أمم أفريقيا 2025 كان انطلاقة مثالية لاستعادة الثقة، مشيداً بأداء رياض محرز الذي سجل ثنائية رائعة وأثبت جدارته كقائد للفريق. - هنأ بلومي رياض محرز على كسره الرقم القياسي كأفضل هداف في تاريخ الجزائر بكأس أمم أفريقيا، مشيراً إلى أن محرز يستحق كل الإنجازات ويجب أن يواصل تجاهل الانتقادات لتحقيق المزيد من الألقاب. - أشاد بلومي بالموهبة الصاعدة إبراهيم مازة، متوقعاً له مستقبلاً مشرقاً في المنتخب الجزائري، بعد تألقه مع باير ليفركوزن وتسجيله أول أهدافه الدولية بطريقة مميزة.

أكد أسطورة كرة القدم الجزائرية، لخضر بلومي (66 عاماً)، أن الفوز الذي حققه منتخب الجزائر أمام السودان (3-0) في افتتاح مشواره بكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، كان بمثابة انطلاقة مثالية نحو استعادة الثقة والطموح، مشيراً إلى أن ما قدمه القائد، رياض محرز (34 عاماً) في هذه المباراة لم يفاجئه، بل جاء امتداداً لمسيرة نجم كبير يعرف تماماً كيف يظهر في المواعيد الكبرى.

وفي تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، قال لخضر بلومي: "أولاً أنا سعيد بالفوز المحقق على منتخب السودان، والذي سمح لنا بدخول المسابقة القارية بالشكل المطلوب، خاصة أننا نعاني خلال آخر دورتين، لقد حققنا الأهم في أول لقاء، ونتطلع لكي نكون أفضل في قادم المباريات، على أمل الوصول لأبعد نقطة ممكنة. وبخصوص الأداء الذي قدمه القائد رياض محرز، فعن نفسي لم يفاجئني، ولطالما دافعت عنه، رغم كل الانتقادات التي تطاوله، وهو نجم كبير قدم الكثير للمنتخب الجزائري وأراه لايزال قادراً على تقديم الكثير، وقد برهن عن ذلك أمام السودان في أول اختبار في بطولة المغرب، بعد توقيعه ثنائية جميلة، سهّلت المهمة على منتخب الجزائر، الذي أدار اللقاء بذكاء كبير".

وعن تجاوز رياض محرز رقمه القياسي بوصفه أفضل هداف في تاريخ منتخب الجزائر بكأس أمم أفريقيا، أوضح بلومي: "تهانينا لرياض محرز على كتابة تاريخ جديد بقميص منتخب الجزائر، ومن أعماق قلبي أنا سعيد جداً لأجله، وهو من أساطير الكرة الجزائرية ويستحق كل ما وصل إليه، ولست سوى مشجع الآن، وأتمنى ألا يتوقف عند كسر رقمي الذي صمد طويلاً، بل أن يواصل التسجيل، ولِمَ لا يقودنا للمزيد من الألقاب والانجازات، على محرز ألا يلتفت للوراء، وألا يهتم للانتقادات، لأنه لاعب من طينة الكبار، وننتظر منه المزيد والمزيد، سواء في الكان أو خلال المونديال".

كما خصّ بلومي الموهبة الصاعدة، إبراهيم مازة، بإشادة خاصة، قائلاً: "إبراهيم مازة، رغم صغر سنه، يعد من خيرة لاعبي المنتخب الجزائري، وينتظره مستقبل مشرق، وواثق أنه سيكون النجم الأول في صفوف الخضر عن قريب، لقد برهن عن إمكاناته مع فريقه الألماني باير ليفركوزن، فليس من السهل في مثل عمره أن تخطف مكانة أساسية، وتعتبر من قوام الفريق. كنت سعيداً لأجله، لأنه سجل أول أهدافه بقميص المنتخب، كما أثبت خلال الدقائق القليلة، التي لعبها عن موهبته الفذة، فالطريقة التي سجل بها مميزة للغاية، بعد ترويض جيد للكرة بالرجل اليمنى والتسديد مباشرة باليسرى".

وختم أسطورة الكرة الجزائرية حديثه بالقول "لمن يشبهون مازة بي، هذا أمر يسعدني وأرى أنه يمتلك الموهبة التي قد تجعل منه اسماً كبيراً في تاريخ الكرة الجزائرية، وآمل أن لا يكتفي بما حققته أنا بل أن يتجاوزني، ويخلد التاريخ اسمه، حظاً موفقاً له في هذه الكان، وعليه أن يواصل بنفس العطاء والروح".