ساهم الجزائري، محمد بلومي (23 عاماً)، في صعود فريقه هال سيتي إلى الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، وحسم الفريق نهائي ملحق الـ"تشامبيونشيب"، أمام منافسه ميدلزبره بهدفٍ حمل توقيع أوليفر ماكبيرني في الدقيقة 95 على ملعب ويمبلي، ليعود الفريق إلى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ موسم 2016-2017.

وشارك بلومي في 25 مباراة منها 12 أساسياً وسجل ثلاثة أهداف كما ساهم بأربع تمريرات حاسمة، وقد غاب عن بعض المباريات بداعي الإصابة لكنه عاد بقوة في نهاية الموسم وبرز في عديد المباريات مساهماً في انتصارات فريقه التي منحته في النهاية فرصة خوض الملحق من أجل العودة إلى دوري الأضواء مجدداً.

وجلب بلومي الاهتمام في نهاية المباراة أساساً بعد أن احتفل بالصعود حاملاً العلم الجزائري. وقد كان سعيداً بنجاح فريقه، خاصة وأنه سيخوض منافسات الموسم المقبل في مواجهة أفضل نجوم كرة القدم في العالم، ما يمنحه فرصة إظهار حقيقة مستواه، والدفاع عن فرصه في نحت مسيرة مميزة.

وابتعد بلومي عن صفوف منتخب الجزائر في الأشهر الماضية، فبين الإصابات التي ساهمت في تراجع مستواه وقوة المنافس في هجوم "الخضر" فشل في إقناع مدرب "الخضر" بدعوته ولكن الوضع قد يتغير الآن بعد العروض القوية التي قدمها في آخر المباريات، حيث كان من بين نجوم الدوري في الأسابيع الماضية، وفي أكثر من مناسبة استعاد لوحات النجم رياض محرز في ملاعب الدوري الإنكليزي.