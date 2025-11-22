- شباب بلوزداد الجزائري يحقق فوزاً مهماً (2-0) على سنغيدا بلاك ستارز التنزاني في كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بفضل تألق عبد النور بلحوسيني وعبد الرؤوف بن غيث، مما يعيد الأمل للكرة الجزائرية بعد نتائج مخيبة في دوري الأبطال. - الانتصار يحفظ ماء وجه الأندية الجزائرية في المسابقات الخارجية، بعد خسائر مولودية الجزائر وشبيبة القبائل، ويشير إلى تحديات كبيرة لاستعادة الألقاب القارية. - جماهير شباب بلوزداد تأمل أن يكون هذا الفوز بداية لمجد قاري طال انتظاره، بعد سيطرة محلية دون ترجمة قارية.

افتتح شباب بلوزداد الجزائري مشواره في كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم بانتصار ثمين أمام ضيفه سنغيدا بلاك ستارز التنزاني (2-0)، في المباراة التي احتضنها ملعب نيلسون مانديلا بالجزائر العاصمة، السبت، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً أتوهو دويو الكونغولي وستالينبوش الجنوب أفريقي. فوز أعاد بعض البريق للكرة الجزائرية في بداية موسم قاري بدأ بنتائج مُخيّبة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت المباراة تألقاً لافتاً للمهاجم عبد النور بلحوسيني، الذي افتتح التسجيل مبكراً في الدقيقة الخامسة، بهدف جميل بالعقب وبطريقة تُعيد للأذهان لمسة أسطورة الكرة الجزائرية رابح ماجر في نهائي دوري أبطال أوروبا 1987 أمام بايرن ميونخ، كما هو هدف وضع الفريق في وضع مريح، قبل أن يُحكم الشباب سيطرته ويضيف الهدف الثاني عن طريق عبد الرؤوف بن غيث ليضمن فوزاً مهماً في بداية المشوار.

وجاء هذا الانتصار ليحفظ ماء وجه الظهور الجزائري الأول هذا الموسم في المسابقات الخارجية، رغم أنّه تحقق في البطولة القارية الثانية، بعدما خيّب مولودية الجزائر الآمال بخسارته (2-1) أمام الهلال السوداني في كيغالي، وتعرض شبيبة القبائل لهزيمة قاسية (4-1) ضد الأهلي المصري في القاهرة ضمن دوري أبطال أفريقيا. وهي بداية تؤشر على صعوبة طريق الأندية الجزائرية لاستعادة لقبها في هذه المسابقة، بعد أن كان وفاق سطيف آخر المتوجين قبل أكثر من عشر سنوات وبالضبط عام 2014.

وتتمنى جماهير نادي شباب بلوزداد أن يُشكل هذا الفوز نقطة انطلاقة مختلفة في المنافسة القارية، وفرصة لصناعة مجد خارجي طال انتظاره، خصوصاً أنّ الفريق سيطر لسنوات على ألقاب الدوري المحلي دون أن يترجم ذلك قارياً، بل خرج بخيبات متتالية ونتائج ثقيلة في دوري أبطال أفريقيا آخرها الموسم الماضي. ولذلك، يأمل "سياربي" أن تكون النسخة الحالية من كأس الكونفدرالية محطة جديدة لبناء فريق قادر على الذهاب بعيداً وربما تحقيق أول لقب قاري في تاريخه.