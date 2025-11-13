بلماضي في الدحيل ومانشيني في السد.. الدوري القطري يجمع أبطال القارات

- يجمع الدوري القطري مدربين بارزين: الجزائري جمال بلماضي مع الدحيل، والإيطالي روبيرتو مانشيني مع السد، وكلاهما حقق نجاحات قارية لبلديهما. - قاد بلماضي الجزائر للفوز بكأس أفريقيا 2019، بينما أحرز مانشيني لقب بطولة أمم أوروبا 2021 مع إيطاليا، مما يعزز التنافس في الدوري القطري. - يواجه السد والدحيل تحديات في ترتيب الدوري، حيث يحتلان المركزين السادس والثامن، مما يتطلب من المدربين تعديل الأوتار سريعاً للمنافسة على اللقب.

يجمع الدوري القطري لكرة القدم مدربيَن حققا نتائج مميزة، بوجود الجزائري جمال بلماضي (49 عاماً)، مدرباً لنادي الدحيل منذ بداية الموسم الحالي، والإيطالي روبيرتو مانشيني (60 عاماً)، الذي تعاقد مع نادي السد رسمياً، اليوم الخميس، وهما من أبرز المدربين في بلديهما، خلال المواسم الأخيرة، إذ إن كلاً منهما أهدى بلاده نجاحاً كبيراً. ومن النادر أن اجتمع بدوري واحد في العالم مدربان حصدا لقب البطولة قارياً، ما سيجعل التنافس أقوى من أجل كسب التحديات الكبيرة.

وقد قاد بلماضي كتيبة "الخضر" للتتويج بكأس أفريقيا 2019 في مصر، وذلك للمرة الثانية في سجل الجزائر، بعد التتويج في عام 1990، في إنجاز كبير، إذ إن المنتخب الجزائري لعب جيداً، وقدم مستويات قوية مكّنته من إضافة النجمة الثانية على قميصه، وقد لعب مدربه دوراً مهماً في التتويج عبر غرس الروح الانتصارية في النجوم، وحُسن التعامل مع المباريات الصعبة، ليكتب بلماضي واحدة من كبريات صفحات النجاح في كرة القدم الجزائرية.

أما روبيرتو مانشيني، فقد كان صيف 2021 مميزاً في مسيرته، بعد أن كذّب منتخب إيطاليا كل التوقعات، وحصد لقب بطولة أمم أوروبا بانتصار على إنكلترا في النهائي، بعد مشوار صعب لم يكن خلاله منتخب إيطاليا حاضراً بقوة، ولكنه عرف كيف يتعامل مع المواقف الصعبة، التي مرّ بها، وهو اللقب الثاني أيضا في سجل "الأزوري"، بعد انتظار طويل، إذ يعود التتويج الأول في رصيد إيطاليا إلى عام 1968.

ويُواجه السد والدحيل موقفاً صعباً في بداية الموسم، ذلك أن الأول يحتل المركز السادس برصيد 14 نقطة، والثاني في المركز الثامن برصيد 12 نقطة، بينما يقود نادي الغرافة الترتيب برصيد 22 نقطة، ومِن ثمّ فإن الطريق سيكون صعباً من أجل الحصول على لقب الدوري القطري، ولكن الدحيل سيعتمد على الروح المعنوية العالية لمدربه، إذ سيكون بلماضي مجبراً على تعديل الأوتار سريعاً، في وقت سيكون فيه مانشيني مطالباً بالإسراع في التأقلم مع خصوصيات دوري النجوم، حتى يعيد السد إلى مكانه الطبيعي، وينافس على الحصول على اللقب، رغم أن الأمر لن يكون سهلاً.