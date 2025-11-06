بلغالي يواصل خطف اهتمام كبار الكالتشيو.. ونادٍ آخر يدخل على الخط

- يواصل رفيق بلغالي، الظهير الأيمن الجزائري، تألقه في الدوري الإيطالي مع هيلاس فيرونا، مما جذب اهتمام أندية كبرى مثل إنتر ميلانو ونابولي، بفضل أدائه المميز في المباريات الكبرى ضد فرق مثل يوفنتوس وروما. - أشادت الصحف الإيطالية بقدرات بلغالي في المواجهات الفردية والاختراق، حيث حصل على تقييمات عالية، مما يعزز فرصه في الانتقال إلى نادٍ أكبر، بينما يبقى هيلاس فيرونا منفتحاً على بيعه في حال وصول عرض مناسب. - بلغالي يثبت مكانته مع منتخب الجزائر تحت قيادة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، ليصبح الخيار الأقرب لتأمين الجهة اليمنى في ظل غياب يوسف عطال.

يواصل الظهير الأيمن الجزائري رفيق بلغالي (23 عاماً)، خطف الأضواء في الدوري الإيطالي لكرة القدم بقميص هيلاس فيرونا بفضل المستويات الكبيرة التي يقدّمها منذ انضمامه إلى النادي خلال سوق الانتقالاات الصيفية الماضية قادماً من نادي ميشلين البلجيكي. ورغم أنه يخوض موسمه الأول في الكالتشيو، إلا أنّ أداءه اللافت جعله محط أنظار أندية كبيرة في إيطاليا، آخرها نادي إنتر ميلانو، الذي انضم إلى قائمة المهتمين بخدماته.

وكشفت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أمس الأربعاء، أنّ رفيق بلغالي أثار إعجاب مسؤولي إنتر ميلانو خلال المباراة التي جمعت الفريقين الأسبوع الماضي في الكالتشيو، بعدما قدّم أداءً مميزاً في الجانب الأيمن أربك به دفاعات "النيراتزوري"، رغم خسارة فريقه بهدفين لهدف. وأضافت الصحيفة أنّ إدارة إنتر قررت مواصلة مراقبة اللاعب الجزائري عن قرب لمتابعة تطور مستواه خلال ما تبقى من الموسم الحالي، تمهيداً لاتخاذ قرار محتمل بشأن التعاقد معه مستقبلاً.

وجاء في تقرير للصحيفة الإيطالية: "إن رفيق بلغالي حلم بالنسبة إلى إدارة إنتر ميلانو"، في إشارة إلى الحيوية والجرأة اللتين أظهرهما الدولي الجزائري خلال المواجهة. وأشادت "لاغازيتا ديلو سبورت" بقدرة بلغالي على المواجهة الفردية والاختراق، معتبرة أنه أحد أفضل لاعبي المباراة، بعدما نال تقييماً بدرجة سبعة، وهو الأعلى بين عناصر فريقه.

وبدورها، كانت صحيفة إل ميساجيرو الإيطالية قد منحت بلغالي أعلى تقييم في صفوف فيرونا، مؤكدة أن أداءه أمام إنتر لم يكن مفاجئاً، بعدما سبق له التألق في مواجهات كبرى أمام يوفنتوس وروما، ليؤكد أنه لا يخشى المواعيد الكبيرة. كما أثنى مدربه الإيطالي باولو زانيتي هو الآخر على لاعبه قائلاً عقب المباراة: "بلغالي كان ممتازاً. إنه بمثابة مهاجم إضافي وصفقة قيّمة لمستقبل النادي". كما أن اهتمام إنتر ميلانو بضم اللاعب ليس الوحيد، إذ تشير تقارير إعلامية إيطالية أخرى إلى أن نادي نابولي يراقبه منذ أسابيع، بينما يبقى هيلاس فيرونا منفتحاً على فكرة بيعه، في حال وصول عرض مغرٍ، خاصة أن اللاعب مرتبط بعقد طويل الأمد يمتد حتى عام 2029.

ويأتي هذا التألق في وقت يتقدم فيه رفيق بلغالي بثبات نحو تأكيد مكانته مع منتخب الجزائر، بقيادة المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، بعدما شارك لأول مرة مع "الخُضر"، خلال المعسكر الماضي، الذي تخللته مباراتان ضد الصومال وأوغندا ضمن تصفيات كأس العالم 2026. ومع استمرار غياب يوسف عطال، أصبح لاعب فيرونا الخيار الأقرب لتأمين الجهة اليمنى في تشكيلة المدرب البوسني، الذي يراقبه عن قرب استعداداً للاستحقاقات المقبلة.