- رفيق بلغالي، لاعب هيلاس فيرونا، أبدع في مباراته مع منتخب الجزائر ضد السعودية، مسجلاً هدفه الدولي الأول بعد دخوله كبديل، مما ساهم في فوز معنوي مهم للمنتخب الجزائري. - أظهر بلغالي التزاماً استثنائياً بعد عودته من السعودية، حيث انضم لتدريبات ناديه دون راحة، مما يعكس انضباطه ورغبته في التطور، وهو ما لفت انتباه وسائل الإعلام والجهاز الفني. - تميز بلغالي في توقيت مثالي، حيث يعزز أداءه الهجومي مع المنتخب وناديه، مما يجعله لاعباً يستحق المتابعة في الدوري الإيطالي.

لم يحتج لاعب هيلاس فيرونا الإيطالي رفيق بلغالي (23 عاماً) سوى دقائق قليلة ليترك بصمة قوية مع منتخب الجزائر في ودية السعودية، بعدما دوّن هدفه الدولي الأول مباشرة بعد دخوله بديلاً مساهماً في فوز معنوي مهم لـ"الخضر" في ختام معسكر جدة.

وجاء هذا الظهور ليؤكد مساراً تصاعدياً بدأ قبل أشهر منذ ظهوره الأول مع المنتخب خلال معسكر أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضد الصومال وأوغندا، والذي تزامن مع تأهل رسمي لمنتخب الجزائر إلى كأس العالم 2026، وبين المنتخب والنادي، بدا واضحاً أن اللاعب يسير في منحنى يؤهله ليكون أحد الأسماء التي تستحق المتابعة في الفترة المقبلة.

وكشف موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، الخميس، أن رفيق بلغالي خطف الأنظار مجدداً بعد عودته من السعودية بسلوك احترافي غير مألوف، بعدما ظهر في اليوم التالي للمباراة مباشرة داخل مركز تحضيرات نادي "سبورتينغ باراديسو" مرتدياً لباس التدريب وجاهزاً للعمل من دون أي فترة راحة. خطوة اعتبرتها وسائل الإعلام المقربة من هيلاس فيرونا مثالاً للالتزام والانضباط، خصوصاً أن معظم اللاعبين الدوليين يحصلون عادة على يوم أو يومين للاسترجاع بعد السفر وخوض المباريات الدولية.

وجاء تميّز بلغالي أكثر وضوحاً عند مقارنة موقفه بزملائه العائدين من واجبات المنتخبات، إذ لم يلتحق الثنائي الدولي الآخر فيكتور نيلسون وغريغوريس كاستانوس بتدريبات فيرونا بعد، في الوقت الذي كان فيه اللاعب الجزائري قد بدأ العمل فعلياً. مقارنة لم تمر مرور الكرام داخل النادي، بعدما اعتبر الجهاز الفني أن ما قام به الظهير الأيمن الشاب يعكس شخصية لاعب يرغب في التطور، ويقدّر ثقة المدرب، ويؤمن بأن المنافسة في الدوري الإيطالي لا تقبل التراخي.

وكما أوضحت المصادر نفسها، فإن هذا التصرف جاء في توقيت يُعد مثالياً بالنسبة للاعب السابق لنادي ميشلين البلجيكي، الذي يعيش منذ أسابيع ديناميكية إيجابية سواء مع المنتخب أو مع ناديه، فالأداء الذي قدمه في ودية السعودية، وقدرته على صناعة الفارق في دقائق قليلة، أعادا تأكيد قيمته الهجومية، بينما أظهر التزامه السريع مع فريقه جانباً آخر من شخصيته، وهو الجانب الذي كثيراً ما يصنع الفارق في مسيرة اللاعبين داخل الكالتشيو.