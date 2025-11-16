قال حارس مرمى منتخب المغرب تحت 17 عاماً شعيب بلعروش إنه يشعر بسعادة كبيرة بعد التأهل لثمن نهائي كأس العالم للناشئين، عقب الفوز على الولايات المتحدة الأميركية بركلات الترجيح (4-3)، والرغبة الكبيرة في الذهاب بعيداً والتتويج بلقب المونديال المقام في قطر.

ونال بلعروش جائزة "رجل المباراة" بعد تألقه اللافت أمام المنتخب الأميركي في الدور الـ32 من كأس العالم للناشئين، بعد تصديه لضربتي جزاء حاسمتين خلال ركلات الترجيح، كما سبقت له المساهمة في تتويج "أشبال الأطلس" بلقب النسخة الأخيرة من كأس أمم أفريقيا في المغرب.

وقال بلعروش في تصريح خاص لـ"العربي الجديد": "أودّ أن أتقدّم بالشكر لزملائي اللاعبين وللجهاز الفني ولأفراد الطاقم، كما أشكر عائلاتنا وجماهيرنا، التي لم تتوقف عن دعمنا". وزاد: "كانت المباراة صعبة للغاية، ومع ذلك تمكّنا من إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة، والحمد لله جاء التوفيق في ركلات الترجيح. كنا عازمين على القتال حتى آخر لحظة داخل الملعب، ونجحنا في العودة بالنتيجة وتحقيق التأهل".

وتحدّث بلعروش عن تصديه الحاسم لركلتي جزاء أميركيتين، مؤكداً أن ذلك جاء بفضل التركيز والعمل الجماعي، مشيراً إلى أن الروح العالية داخل المجموعة لعبت دوراً كبيراً في العبور إلى الدور الـ16، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.

وواصل قائلاً: "حُلمنا أن نصل إلى أبعد نقطة ممكنة في هذه البطولة، ولِمَ لا؟ نُتوّج باللقب. نريد تكرار إنجاز منتخب تحت 20 عاماً، الذي فاز بكأس العالم للشباب في تشيلي، ونؤمن بأننا قادرون على كتابة تاريخ جديد لكرة القدم المغربية". واختتم: "المدير الفني نبيل باها وطاقمه المساعد يقومان بجهود كبيرة، وملاعب قطر تُذكّرننا بتألق المنتخب المغربي الأول في كأس العالم 2022، نحن هنا من أجل التتويج، لكن الطريق صعب للغاية، يجب أن نفكّر في المباريات واحدة تلو الأخرى".

وتأهل منتخب المغرب للدور ثمن النهائي في مونديال الناشئين بقطر بعد فوزه بركلات الترجيح على أميركا 4-3، بعدما انتهت المباراة بالتعادل 1-1، وسيلاقي مالي التي فازت 3-1 على زامبيا. وتقام مباراة المغرب ضد مالي يوم الثلاثاء 18 نوفمبر/ تشرين الثاني على ملاعب أكاديمية أسباير، بداية من الساعة 16:45 بتوقيت الدار البيضاء المحلي (18:45 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة).