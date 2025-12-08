بلخديم يتألق والعزوزي يوقّع أول أهدافه.. يوم عربي لافت في أوروبا

- تألق النجوم العرب في الدوريات الأوروبية، حيث قاد المغربي ياسين بلخديم فريقه أنجيه للفوز على نيس بهدفه الحاسم، رافعاً رصيده إلى 19 نقطة في الدوري الفرنسي. - أسامة العزوزي ساهم في فوز أوكسير بثلاثة أهداف مقابل هدف، مسجلاً هدفه الأول هذا الموسم، مما ساعد الفريق على الابتعاد عن مؤخرة الترتيب. - في الدوري البرتغالي، سجل يانيس بقراوي هدفاً مهماً لفريقه إيستوريل، بينما واصل السوري عمار رمضان تألقه في الدوري السلوفاكي بتسجيله عشرة أهداف هذا الموسم.

شهدت مباريات يوم الأحد، في الدوريات الأوروبية، بروزاً لافتاً للنجوم العرب، بعدما خطف الثلاثي المغربي: ياسين بلخديم وأسامة العزوزي ويانيس بقراوي الأضواء في فرنسا والبرتغال، إلى جانب استمرار التألق الكبير للنجم السوري، عمار رمضان، في الدوري السلوفاكي، وجاء هذا الوهج ليؤكد الحضور المتزايد للمواهب العربية في أوروبا عبر أهداف حاسمة وأداء مؤثر.

وقاد النجم المغربي، ياسين بلخديم (23 عاماً)، فريقه أنجيه لتحقيق فوز ثمين خارج القواعد بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعته بمنافسه نيس، ضمن الجولة الـ 15 من الدوري الفرنسي، وتمكن بلخديم من تسجيل الهدف الوحيد في الدقيقة الـ 33، مانحاً فريقه ثلاث نقاط مهمة، رفعت رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ 11، وواصل اللاعب موسمه المميز، بعدما رفع حصيلته التهديفية والمساهمات إلى أربع في 15 مباراة، بواقع هدفين وتمريرتين حاسمتين منذ انطلاق الموسم.

ياسين بلخديم🇲🇦 لاعب أنجيه موسم 2025/26



🎯 4 مساهمات تهديفية في 15 مباراة

⚽️ سجل 2 وصنع 2

🔑 10 فرص مصنوعة

🧲 52 كرة مسترجعة

📈 6.89 معدل تقييم سوفاسكور pic.twitter.com/tnTjh3IcgY — SofascoreAR (@SofascoreARB) December 7, 2025

وفي المسابقة نفسها، تألق مواطنه أسامة العزوزي (24 عاماً) بقميص نادي أوكسير، بعدما سجل هدفه الأول هذا الموسم، في ظهوره السادس مع الفريق، وجاء الهدف خلال الفوز الكبير لأوكسير بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليساهم في ابتعاده عن مؤخرة الترتيب، ورفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الـ 16، متقدماً على ميتز، الذي تراجع إلى المرتبة الـ 18، وتمكن العزوزي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الـ 39، بعد هجمة منظمة وسلسلة من التمريرات القصيرة، في موسم بدأه اللاعب مع أوكسير، بعد انضمامه معاراً من بولونيا الإيطالي، خلال "الميركاتو" الصيفي الماضي.



وأما في الجولة الـ 13 من الدوري البرتغالي، فقد خطف المغربي يانيس بقراوي الأضواء، في مباراة مثيرة انتهت بتعادل فريقه إيستوريل مع ضيفه مورييرينسي بثلاثة أهداف لكل فريق، وسجل اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة الـ 58 بعد تحرك ذكي داخل منطقة العمليات، ليرفع رصيده إلى ستة أهداف في الدوري هذا الموسم خلال 13 مشاركة، مؤكداً مرة أخرى قيمته الهجومية العالية.



وامتد التألق العربي ليصل إلى الدوري السلوفاكي، إذ واصل النجم السوري، عمار رمضان، تألقه اللافت مع نادي دونايسكا ستريدا، بعدما قاده لفوز مهم على ترنافا بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الـ 17، وتمكن رمضان من تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الـ 20، رافعاً رصيده إلى عشرة أهداف هذا الموسم، في مختلف البطولات، منها تسعة في الدوري.