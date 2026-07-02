بلجيكا تهزم السنغال 3-2 وتتأهل لثمن نهائي كأس العالم 2026

- حقق المنتخب البلجيكي فوزاً مثيراً على السنغال بنتيجة 3-2 في دور الـ32 من كأس العالم، بعد أن قلب تأخره بهدفين إلى انتصار في الأشواط الإضافية. - تقدمت السنغال بهدفين عبر حبيب ديارا وإسماعيلا سار، لكن بلجيكا عادت بقوة بفضل أهداف روميلو لوكاكو ويوري تيليمانس، الذي سجل هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة. - تنتظر بلجيكا مواجهة الفائز من مباراة الولايات المتحدة والبوسنة والهرسك في الدور ثمن النهائي، بعد أداء مثير للدهشة من كلا الفريقين.

حقق المنتخب البلجيكي انتصاراً مثيراً على السنغال بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما الأربعاء في سياتل، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو/تموز الحالي.

وعلى الرغم من أن السنغال قدمت أداءً لافتاً طيلة مجريات اللقاء وتقدمت بهدفين نظيفين في وقت ظهرت فيه بلجيكا بأداء مخيب؛ إلا أن البلجيكيين تمكنوا من تعديل النتيجة بهدفين متأخرين فارضين اللجوء للأشواط الإضافية، ومن ثم تسجيل هدف الفوز الثالث في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الإضافي الثاني، ليحجز "الشياطين الحمر" مقعدهم في الدور ثمن النهائي وسط دهشة السنغاليين.

وضربت بلجيكا موعداً مع الفائز من مواجهة الولايات المتحدة والبوسنة والهرسك، المقررة فجر اليوم الخميس، في الدور ثمن النهائي. وبادرت السنغال في التقدم بهدف نظيف عبر حبيب ديارا في الدقيقة 24، بعد متابعة لكرة ارتدت من القائم إثر رأسية إسماعيلا سار. وتوقفت المباراة أيضًا في الدقيقة 32 بسبب اقتحام عدد من المشجعين أرض الملعب قبل استئنافها.

وفرضت السنغال حضورها البدني وسرعتها في التحولات، مع تحركات مؤثرة من ساديو ماني وسار ونيكولاس جاكسون، فيما بدا المنتخب البلجيكي أقل فاعلية رغم امتلاكه الكرة في فترات من اللقاء، وأضاف إسماعيلا سار الهدف الثاني في الدقيقة 51، ليفك شيفرة الحارس كورتوا. وفي الوقت الذي انتظر فيه الكثيرون فوز السنغال 2-0، تمكن البديل روميلو لوكاكو من تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 86، ومعه استيقظت بلجيكا من سباتها وهاجمت بضراوة لتنجح في رفع مؤشر الإثارة حين سجل يوري تيليمانس هدف التعادل في الدقيقة 89، ليفرض اللجوء للأشواط الإضافية. وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني احتسب الحكم ركلة جزاء لبلجيكا، لينبري لها قائد المنتخب البلجيكي يوري تيليمانس بنجاح مسجلاً هدف التأهل وليحسم النتيجة 3-2، بانتظار معرفة خصم بلجيكا في الدور ثمن النهائي.