بلجيكا تعثر على خليفة رودي غارسيا: فان بوميل المرشّح الأبرز

- مارك فان بوميل يتجه لتولي تدريب منتخب بلجيكا بعد رحيل رودي غارسيا، مستفيدًا من خبرته التدريبية واللاعبية الواسعة، حيث فاز بثلاثة ألقاب تدريبية و19 لقبًا كلاعب، منها دوري أبطال أوروبا مع برشلونة. - رغم عدم تحدثه الفرنسية، إلا أن فان بوميل يجيد الألمانية والإنجليزية والإيطالية والإسبانية، مما يسهل تواصله مع الفريق البلجيكي، وهو تحدٍ واجهه سابقًا رودي غارسيا بنجاح. - بعد تجارب تدريبية متباينة، حقق فان بوميل نجاحًا كبيرًا مع نادي أنتويرب البلجيكي، حيث فاز بثلاثة ألقاب في 2023، مما يعزز فرصه في قيادة المنتخب البلجيكي بنجاح.

اختارت بلجيكا هوية مدرب منتخبها الجديد بعد يومين فقط من إعلان رحيل المدرب الفرنسي رودي غارسيا، إذ يسير الهولندي مارك فان بوميل بخطى ثابتة لتولي المهمة وقيادة الفريق خلال يورو 2028 المقبل، بحسب ما ذكرت الصحافة البلجيكية اليوم الأربعاء.

ويحظى فان بوميل بتقدير كبير في بلجيكا، حيث فاز بثلاثة ألقاب على المستوى التدريبي، بينما حقق لاعباً 19 لقباً، من بينها دوري أبطال أوروبا مع نادي برشلونة عام 2006، كما فاز بخمسة ألقاب خلال فترة لعبه مع بايرن ميونخ، ولقب الدوري الإيطالي مع ميلان (2011)، وشارك أيضاً في نهائي كأس العالم 2010، الذي خسرته هولندا أمام إسبانيا (1-0 بعد الوقت الإضافي).

مع ذلك، أشارت صحيفة "لا ديرنيير أور" المحلية، أمس الأربعاء، إلى عيب بسيط في ملفه الشخصي، وهو أن فان بوميل لا يتحدث الفرنسية، وهي لغة يستخدمها نصف سكان البلاد وفريقه المستقبلي، لكن هذا لا ينبغي أن يمنعه من التواصل مع فريقه، فهو يجيد الألمانية والإنكليزية والإيطالية والإسبانية، أما رودي غارسيا، فلم يكن يتحدث الهولندية، وهذا لم يكن ليشكل أي مشكلة لفريقه.

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منذ اعتزاله اللعب، اتجه فان بوميل إلى التدريب، إذ عمل في البداية مع فرق الشباب في المنتخب الهولندي ونادي أيندهوفن، ثم مساعداً لبيرت فان مارفيك (والد زوجته) مع المنتخبين السعودي والأسترالي، وتولى منصب المدير الفني لفريق أيندهوفن لاحقاً عام 2018، وهو الفريق الذي قضى فيه معظم مسيرته الكروية (1999-2005، ثم 2012-2013)، وبعد موسم أول مثير (حيث احتل المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن أياكس)، عانى في الموسم التالي، ليُقال في نهاية المطاف.

وعلى أثرها واجه فان بوميل مصيراً مشابهاً بعد 13 مباراة فقط مع فولفسبورغ خلال موسم 2021-2022، لكنه عاد بقوة من بوابة نادي أنتويرب (بلجيكا) حيث حقق أعظم نجاحاته التدريبية، ففاز بثلاثة ألقاب عام 2023: الدوري، وكأس بلجيكا، وكأس السوبر البلجيكي، وبعد عامين من عدم خوضه أي تجربة، رفض العديد من العروض بانتظار المشروع المناسب، ويبدو أنه وجده مع المنتخب البلجيكي.