بلجيكا ترفض استمرار رودي غارسيا رغم نتائج مونديال 2026

- رفض الاتحاد البلجيكي لكرة القدم استمرار المدرب رودي غارسيا رغم نجاحه في قيادة المنتخب إلى ربع نهائي كأس العالم 2026، حيث خرجوا أمام إسبانيا بطريقة درامية. - غارسيا، الذي عُيّن في فبراير 2025، حقق نتائج مميزة مع بلجيكا، بما في ذلك الحفاظ على المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية، وكان الفريق الوحيد الذي هز شباك إسبانيا في المونديال. - فينسنت مانيرت أشاد بدور غارسيا في إعادة بناء الفريق وتحقيق نتائج مميزة، معبراً عن شكره للمدرب على جهوده.

رفض الاتحاد البلجيكي لكرة القدم استمرار المدرب الفرنسي رودي غارسيا في منصبه بالجهاز الفني، رغم العمل الكبير الذي قام به خلال عام ونصف العام، بعدما نجح في جعلهم يصلون إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم 2026، وخرجوا بطريقة درامية على يد منتخب إسبانيا بطل المونديال.

وذكر موقع فوت ميركاتو الفرنسي، الاثنين، أن قرار الاتحاد البلجيكي لكرة القدم بحق المدرب رودي غارسيا كان غريباً للغاية، لأن المدرب الذي عين في شهر فبراير/شباط عام 2025، استطاع تحقيق نتائج جيدة للغاية مع "الشياطين الحُمر"، بعدما أبقاهم في المستوى الأولى بمنافسات دوري الأمم الأوروبية، ثم قادهم إلى ربع نهائي مونديال 2026، الذي خسروه أمام البطلة إسبانيا بهدفَين مقابل هدف.

وتمكن رودي غارسيا من جعل منتخب بلجيكا الوحيد، الذي تمكن من هزّ شباك منتخب إسبانيا خلال بطولة كأس العالم 2026، لكن كل ذلك لم يشفع للمدرب بالبقاء على رأس الجهاز الفني، ليوجه رسالة إلى جماهير "الشياطين الحُمر"، جاء فيها: "على مدار الأشهر الماضية رحلت عن منصبي، بعدما جعلت هذا المنتخب في المستوى الأول بدوري الأمم، وكنا أفضل فريق بين ثماني منتخبات في العالم خلال رحلتنا في المونديال الأخير. أود شكر جميع من عمل معي في هذه الرحلة".

بدوره، قال فينسنت مانيرت المدير الرياضي لمنتخب بلجيكا: "لا شك أن رودي غارسيا لعب دوراً محورياً في عودة الفريق إلى سابق عهده، رغم أن ظروف تعيينه جاءت في وقت صعب، لكنه التزم ونجح في إعادة بناء الفريق وحقق نتائج مميزة خلال بطولة كأس العالم 2026، ونود شكره على كل ما فعله معنا بعد رحلته".