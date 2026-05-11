بلاي أوف السلة الأميركية: نيكس إلى نهائي المنطقة الشرقية بسهولة

- تأهل فريق نيويورك نيكس إلى نهائي المنطقة الشرقية في بلاي أوف دوري السلة الأميركية للمحترفين بعد فوزه الساحق على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (4-0)، محققًا رقمًا قياسيًا بـ25 ثلاثية في المباراة. - تألق جويل إمبيد من سيكسرز رغم إصاباته، مسجلًا 24 نقطة، لكن الفريق لم يتمكن من تجاوز الدور الثاني منذ 2001، بعد إقصاء بوسطن سلتيكس في الدور الأول. - عادل مينيسوتا تيمبروولفز سلسلته أمام سان أنتونيو سبيرز (2-2) بفضل أداء مميز من أنتوني إدواردز، الذي سجل 36 نقطة.

تأهل فريق نيويورك نيكس إلى المباراة النهائية للمنطقة الشرقية من بلاي أوف دوري السلة الأميركية للمحترفين، وذلك إثر حسمه السلسلة أمام منافسه فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، في جولة شهدت معادلة فريق مينيسوتا تيمبروولفز للسلسلة أمام فريق سان أنتونيو سبيرز.

وحسم فريق نيويورك نيكس المواجهة أمام فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (144-114)، فجر الاثنين، ليحسم السلسلة بالفوز (4-0) في سلسلة بلاي أوف دوري السلة الأميركية للمحترفين، وعادل نيكس الرقم القياسي في إحدى مباريات الأدوار الإقصائية بدك سلة سيكسرز بـ25 ثلاثية، وفرض إيقاعه الهجومي منذ اللحظات الأولى، معادلاً الرقم القياسي لعدد الثلاثيات في الربع الأول مع 11 تصويبة ناجحة، قبل أن يرفع غلّته إلى 18 ثلاثية مع نهاية النصف الأول.

وبتحقيقه فوزه السابع توالياً في الـ"بلاي أوف"، حسم نيكس تأهله بسهولة تامة (4-0)، في سلسلة الفريقين ضمن نصف نهائي المنطقة الشرقية. ويتأهل إلى الدور التالي الفريق الذي يسبق منافسه إلى الفوز بأربع من أصل سبع مواجهات ممكنة، وتُعد هذه المرة الثانية توالياً التي يبلغ فيها نيكس نهائي المنطقة، على أن يواجه في الجولة المقبلة الفائز بين ديترويت بيستونز وكليفلاند كافالييرز (2-1 حالياً) بحثاً عن بلوغ نهائي بطولة الدوري.

رياضات أخرى بلاي أوف السلة الأميركية: ثاندر يقترب من إقصاء ليكرز

ورغم معاناته من إصابات في الورك والكاحل تعرّض لها عقب خضوعه لعملية استئصال الزائدة الدودية في إبريل/نيسان الماضي، تألق جويل إمبيد هجومياً، بعدما نجح في تسجيل جميع محاولاته الثماني، إضافة إلى ست رميات حرة من أصل سبع، وأنهى اللقاء كأفضل مسجل لسيكسرز برصيد 24 نقطة، كما أضاف تايريز ماكسي 17 نقطة من جانب سيكسرز الذي حقق مفاجأة كبيرة بإقصاء بوسطن سلتيكس أحد المرشحين للقب في الدور الأول، لكنه عجز مجدداً عن تخطي الدور الثاني منذ عام 2001.

وفي المباراة الثانية من "بلاي أوف" دوري السلة الأميركي للمحترفين، نجح فريق مينيسوتا تيمبروولفز في إعادة سلسلته أمام سبيرز إلى نقطة الصفر بعد أن حقق فوزاً متأخراً (114-109)، بفضل نجمه أنتوني إدواردز صاحب الـ16 من نقاطه الـ36 في الربع الأخير المثير، ليُعادل السلسلة (2-2)، وسجّل الفرنسي رودي غوبير ثلاث نقاط ومنح تيمبروولفز التقدم (103-101) قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت، قبل أن يقوم أيو دوسونمو بالمثل، معززاً تقدم أصحاب الأرض بنتيجة (110-103) في طريقهم إلى حسم اللقاء الذي لم يشهد تقدم أي من الفريقين بأكثر من تسع نقاط طوال فتراته.