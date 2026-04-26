بلاي أوف السلة الأميركية: ماجيك يصدم بيستونز مجدداً

- حقق أورلاندو ماجيك فوزًا مفاجئًا على ديترويت بيستونز بنتيجة 113-105، بفضل تألق باولو بانكيرو وديزموند باين، حيث أحرز كل منهما 25 نقطة، مما عزز آمال الفريق في الأدوار الإقصائية. - رغم تقدم بيستونز بفارق نقطة قبل ثلاث دقائق من النهاية، إلا أن ماجيك استعاد السيطرة بتسجيل تسع نقاط متتالية، ليحسم بانكيرو المواجهة بثلاثية قبل النهاية. - يسعى ماجيك لتحقيق فوز ثالث قبل انتقال السلسلة إلى ديترويت، بينما يقترب أوكلاهوما سيتي ثاندر من التأهل للدور الثاني بفوزه الثالث على فينيكس صنز.

حقق فريق أورلاندو ماجيك انتصاراً مهماً ومفاجئاً على حساب ديترويت بيستونز في الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة، الذي أنهى الموسم المنتظم في صدارة المنطقة الشرقية، ليؤكد ماجيك الذي احتل المرتبة الثامنة في الدوري العادي، عزمه على متابعة حلمه في الذهاب بعيداً، وذلك بعدما أنهى المواجهة لمصلحته اليوم الأحد بنتيجة 113-105.

ونجح اللاعبان باولو بانكيرو وديزموند باين في تقديم مستوى مميز، ليُساهما في فوز فريقهما بهذه المواجهة المهمة، بعدما أحرز كلّ منهما 25 نقطة، رغم أن بيستونز كان قريباً للغاية من قلب الطاولة في الربع الأخير، رغم تقدّم ماجيك بفارق 17 نقطة، وذلك إثر استفاقة النجم كايد كانينغهام الذي أحرز في هذه المواجهة 27 نقطة، لكنها لم تكن كافية لحسم الأمور، رغم أن فريقه تقدّم بفارق نقطة واحدة قبل ثلاث دقائق على النهاية.

غاب بعدها كانينغهام عن التسجيل، ما ساعد أصحاب الدار على الاستفاقة مجدداً من خلال تسجيل تسع نقاط متتالية بلا ردّ، ليعود بانكيرو قبل 30 ثانية من نهاية المواجهة لإحراز ثلاثية حملت معها الأفراح لفريق أورلاندو ماجيك، الذي لم يكن يحلم حتى بتحقيق انتصارين في هذه السلسلة، خصوصاً بعد المستويات التي أظهرها بيستونز في مرحلة الدوري العام، حيث رشّحه المراقبون للظفر باللقب.

وقال بانكيرو بعد المواجهة المميزة التي قدّمها: "نحن نعرف حجمنا الحقيقي. نعرف ما نملكه في غرفة الملابس هذه. لذلك لا نخاف منهم، لكننا نكنّ احتراماً كبيراً لهم، نريد فقط أن نكون جاهزين ليوم الاثنين"، مع العلم أن أورلاندو هو أقل الفرق تصنيفاً في الأدوار الإقصائية للمنطقة الشرقية، بعدما حجز مقعده بصعوبة عبر فوزه في الرمق الأخير في ملحق التأهل "بلاي إن" على تشارلوت هورنتس.

وسيحاول ماجيك تحقيق الفوز الثالث قبل انتقال السلسلة إلى ديترويت، خصوصاً أن المهمة ستكون هناك صعبة للغاية لانتزاع انتصارٍ رابع وأخير، فيما يحتاج متصدر الشرقية (60 فوزاً مقابل 22 هزيمة)، إلى تحقيق ثلاثة انتصارات من أصل أربعة محتملة لتجنّب الإقصاء المبكر.

وفي بقية المباريات اقترب حامل اللقب أوكلاهوما سيتي ثاندر من التأهل للدور الثاني عقب فوزه الثالث توالياً على فينيكس صنز ليصبح على بُعد لقاء واحد من ضمان العبور بفضل تألق أفضل لاعب في الموسم الماضي، الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر بتسجيله 42 نقطة، في الوقت الذي تقدّم مينيستوتا تمبروولفز أيضاً في السلة أمام دنفر ناغتس بواقع 3-1، ما يعني اقتراب وداع الثنائي الكندي جمال موراي والصربي نيكولا يوكيتش.