بلاي أوف السلة الأميركية: ليكرز يُقرّب روكتس من الإقصاء

- ليبرون جيمس يقود ليكرز للفوز: تألق ليبرون جيمس في مباراة حاسمة ضد هيوستن روكتس، مسجلاً 29 نقطة ومساهمًا في فوز ليكرز (112-108) بعد التمديد، ليقترب الفريق من التأهل للدور المقبل في بلاي أوف دوري السلة الأميركية للمحترفين. - سان أنتونيو سبيرز يقلب الطاولة: رغم غياب النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما، قلب سبيرز تأخره أمام بورتلاند ترايل بلايزرز وحقق فوزًا (120-108)، بفضل تألق ستيفون كاسل وديلان هاربر. - بوسطن سلتيكس يتقدم في السلسلة: بفضل أداء جايسون تايتوم وجايلن براون، فاز بوسطن سلتيكس على سفنتي سيكسرز (108-100)، ليتقدم في السلسلة ضمن المنطقة الشرقية.

تابع فريق لوس أنجليس ليكرز عروضه القوية في منافسات بلاي أوف دوري السلة الأميركية للمحترفين، وحقق فوزاً جديداً على فريق هيوستن روكتس بعد التمديد، في المواجهة التي ساهم فيها النجم ليبرون جيمس في صناعة هذا الفوز.

وحسم فريق لوس أنجليس ليكرز الفوز أمام هيوستن روكتس (112-108)، بعد التمديد، فجر السبت، ليتقدم في السلسلة (3-صفر) في بلاي أوف دوري السلة الأميركية للمحترفين، في ليلة ساهم فيها النجم ليبرون جيمس بالفوز بتسجيل 29 نقطة، ليقترب ليكرز من مواصلة الرحلة والتأهل إلى الدور المقبل من المنافسات، في وقت اقترب فريق روكتس من الإقصاء باكراً في موسم 2025-2026.

وقدم جيمس، صاحب الـ41 سنة الذي يخوض الأدوار الإقصائية للمرة الـ19 في مسيرته، أداءً حاسماً بسرقة للكرة وتسجيل ثلاثية التعادل قبل 13.6 ثانية من نهاية الوقت الأصلي، ولم ينجح أفضل لاعب في الدوري أربع مرات وحامل اللقب أربع مرات مع ثلاثة أندية مختلفة، في تسجيل سلة الفوز مع صافرة النهاية، لكنّه أضاف سرقة للكرة وصدّة في وقت إضافي حافل بالإثارة، ليقود فريقه إلى انتصار وضع به روكتس على أعتاب الإقصاء في سلسلة ضمن المنطقة الغربية، يحسمها الفائز بأربع مباريات من أصل سبع ممكنة.

ولم يسبق لأي فريق في تاريخ منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين أن عاد من تأخر (3-صفر) ليفوز بسلسلة إقصائية، وسيحصل ليكرز على فرصة لحسم السلسلة في المواجهة المقبلة في هيوستن، فجر الاثنين، وهو ما لم يتوقعه كثيرون، ولا سيّما في ظل غياب هداف الدوري النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش وزميله أوستن ريفز بسبب الإصابة، في المقابل تألق مع فريق هيوستن روكتس، في ظل غياب نجمه المخضرم كيفن دورانت بسبب التواء في الكاحل، التركي ألبيرين شينغون بتسجيله 33 نقطة مع 16 متابعة.

وفي مباراة ثانية من بلاي أوف دوري السلة الأميركي للمحترفين، قلب فريق سان أنتونيو سبيرز تأخراً بلغ 15 نقطة في الربع الثالث، وحقق انتصاراً (120-108) على مضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز، رغم غياب نجمه الفرنسي فيكتور ويمبانياما الذي يتعافى من ارتجاج في الدماغ، وسجّل ستيفون كاسل 33 نقطة، بينها 11 في الربع الرابع، وأضاف الوافد الجديد ديلان هاربر 27 نقطة مع عشر متابعات من مقاعد البدلاء، ليقودا سبيرز إلى التقدم (2-1) في السلسلة.

وفي فيلادلفيا، سجّل كل من جايسون تايتوم وجايلن براون 25 نقطة، قادا من خلالها بوسطن سلتيكس إلى الفوز (108-100) على فريق سفنتي سيكسرز والتقدم (2-1) في سلسلة ضمن المنطقة الشرقية، وكان ماكسي الأفضل تسجيلاً في صفوف سيكسرز برصيد 31 نقطة، في حين أضاف بول جورج 18 نقطة، كما سجل الوافد الجديد في جيه إيدجكومب عشر نقاط مع عشر متابعات لفريقه.