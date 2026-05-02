تأهّل لوس أنجليس ليكرز بقيادة النجم المخضرم ليبرون جيمس إلى الدور نصف النهائي من المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، اليوم السبت، بعد حسم سلسلة الدور الأول أمام هيوستن روكتس بنتيجة 4-2، إثر فوز صريح في المباراة السادسة 98-78 في تكساس، في لقاء فرض فيه ليكرز إيقاعه منذ الربع الثاني وحتى النهاية.

وجاء عبور ليكرز بعد سلسلة متقلبة، إذ كان الفريق قد تقدّم 3-0، قبل أن يعود روكتس بالنتيجة مبدئياً 3-2 ويُبقي على آماله قائمة، غير أن خبرة جيمس حسمت المواجهة، بعدما قدّم أداءً لافتاً سجّل خلاله 28 نقطة مع سبع متابعات وثماني تمريرات حاسمة، مؤكّداً دوره القيادي في الفريق، وعلّق جيمس بعد اللقاء على أهمية الخبرة في مثل هذه المواجهات، مشيراً إلى أن الفريق عرف كيف يتعامل مع التعديلات في المباراة السادسة، قبل أن يوجّه الأنظار إلى المواجهة المقبلة أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر بقيادة شاي غلجيوس-ألكسندر.

وسيخوض ليكرز نصف نهائي المنطقة الغربية من دون نجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش، الغائب بسبب إصابة في العضلة المقربة، ما يضيف تحدياً إضافياً أمام الفريق في المرحلة المقبلة.

وفي مباراة أخرى بالبلاي أوف، شهدت المنطقة الشرقية سيناريوهات درامية، إذ حسم ديترويت بيستونز سلسلة صعبة أمام أورلاندو ماجيك بعد عودة قوية انتهت بفوز 93-79، ليعادل السلسلة 3-3 ويجرّها إلى مباراة سابعة فاصلة، بعدما كان ماجيك متقدماً بفارق كبير وصل إلى 24 نقطة في إحدى مراحل اللقاء. وبرز في صفوف بيستونز كايد كانينغهام بتسجيله 32 نقطة، بينها 19 في الربع الأخير، إلى جانب توبياس هاريس الذي قدّم 22 نقطة وعشر متابعات، في حين انهار ماجيك بشكل مفاجئ في الشوط الثاني الذي خسره 19-55، ليضيع تقدمه بالكامل.

وأخيراً خطف تورونتو رابتورز فوزاً درامياً على حساب كليفلاند كافالييرز بنتيجة 112-110 بعد التمديد، بفضل تسديدة حاسمة من آر جيه باريت في الثواني الأخيرة، لتتجه السلسلة بدورها إلى مباراة سابعة حاسمة، وسط تقلبات كبيرة في نتائج المنطقة الشرقية.