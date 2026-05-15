بلاي أوف السلة الأميركية: كافالييرز وسبيرز لحسم التأهل

- يتقدم كليفلاند كافالييرز (3-2) في سلسلة نصف نهائي المنطقة الشرقية ضد ديترويت بيستونز، ويملك فرصة ذهبية لحسم التأهل للنهائي بالفوز في المباراة السادسة على أرضه وبين جماهيره. - عاد كليفلاند من تأخر (0-2) إلى تقدم (3-2) في ريمونتادا مثيرة، مما يعكس قوته وإصراره على الوصول إلى نهائي دوري السلة الأميركي للمحترفين لموسم 2025-2026. - في المنطقة الغربية، يتقدم سان أنتونيو سبيرز (3-2) على مينيسوتا تيمبروولفز، ويحتاج للفوز في المباراة السادسة لحسم التأهل للنهائي والاقتراب من لقب الدوري.

تشهد منافسات الدور نصف النهائي لبلاي أوف دوري السلة الأميركية للمحترفين "إن بي إيه" في المنطقتين الشرقية والغربية مباراتين مهمتين لتحديد أول ناديين متأهلين إلى نهائي المناطق في موسم 2025-2026، لتأكيد القوة والمنافسة على اللقب.

ويستضيف فريق كليفلاند كافالييرز منافسه فريق ديترويت بيستونز في المباراة السادسة في سلسلة بلاي أوف الدور نصف النهائي لدوري السلة الأميركية للمنطقة الشرقية فجر السبت. ويتقدم كافالييرز (3-2)، ويملك فرصة ذهبية للتقدم (4-2) وحسم السلسلة والتأهل للمباراة النهائية رسمياً، خصوصاً أنه سيلعب على أرضه وبين جماهيره.

وكان فريق كليفلاند كافالييرز تأخر في السلسلة أمام بيستونز (صفر-2) وبدا وكأنه سيخرج باكراً من البلاي أوف، إلا أنه عاد في ريمونتادا كبيرة ليعادل السلسلة (2-2)، ثم يقلب الطاولة ويتقدم (3-2)، مؤكداً قوته وقدرته على الوصول إلى المباراة النهائية للمنطقة الشرقية ومن ثم التفكير في الوصول إلى نهائي دوري السلة الأميركي للمحترفين لموسم 2025-2026.

رياضات أخرى السلة الأميركية: كافالييرز يقترب من نهائي المنطقة الشرقية

في المقابل، يخوض فريق سان أنتونيو سبيرز مواجهة مرتقبة أمام فريق مينيسوتا تيمبروولفز في المواجهة السادسة بينهما في بلاي أوف الدور نصف النهائي للسلسلة فجر السبت أيضاً، وهو الذي يتقدم (3-2)، ويحتاج للفوز في القمة السادسة من أجل حسم السلسلة لمصلحته (4-2) والتأهل للمباراة النهائية في المنطقة الغربية والاقتراب خطوة إضافية من نهائي بطولة الدوري.

وتناوب سبيرز وتيمبروولفز على التقدم في أول خمس مباريات من سلسلة المواجهات، إذ تقدم تيمبروولفز (1-0) ثم عادل سبيرز النتيجة (1-1) وتقدم بعدها (2-1)، ليعود تيمبروولفز في المواجهة الرابعة ويُعادل النتيجة (2-2)، وعاد وتقدم سبيرز في المواجهة الخامسة من السلسلة (3-2)، وعليه، يحتاج لفوز واحد من أجل حسم التأهل رسمياً والاقتراب من النهائي الكبير.