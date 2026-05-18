بلاي أوف السلة الأميركية: كافالييرز إلى نهائي الشرق

- تأهل كليفلاند كافالييرز إلى نهائي المنطقة الشرقية في دوري السلة الأميركية للمحترفين لأول مرة منذ 2018، بعد فوزه الكبير على ديترويت بيستونز (125-94) في المواجهة السابعة من الدور الثاني للبلاي أوف. - سيواجه كافالييرز فريق نيويورك نيكس في النهائي، بقيادة دونوفان ميتشل الذي سجل 26 نقطة، مع أداء مميز من زملائه، حيث سجل أربعة لاعبين 20 نقطة أو أكثر. - رغم تصدر بيستونز للشرق في الموسم المنتظم، إلا أنهم عانوا هجومياً وخسروا بفارق كبير، بعد موسم سابق سيء تحولوا فيه إلى مفاجأة الدوري.

تأهل فريق كليفلاند كافالييرز إلى المباراة النهائية في المنطقة الشرقية لدوري السلة الأميركية للمحترفين، للمرة الأولى منذ عام 2018، وذلك إثر فوزه الكبير على منافسه فريق ديترويت بيستونز في المواجهة السابعة التي جمعت الفريقين في سلسلة الدور الثاني من البلاي أوف.

وأنهى فريق كليفلاند كافالييرز المواجهة ضد ديترويت بيستونز بالتفوق (125-94)، فجر الاثنين، وسيواجه كافالييرز، المُتوج باللقب عام 2016 بقيادة نجم ليكرز الحالي، ليبرون جيمس، في نهائي المنطقة الشرقية فريق نيويورك نيكس، على أمل أن يكرر سيناريو 2018 حين بلغ نهائي الدوري للموسم الرابع توالياً (تواجه في المناسبات الأربع مع ووريورز وفاز مرة واحدة عام 2016).

وأمسى فريق كافالييرز، بقيادة دونوفان ميتشل، الذي سجل 26 نقطة في المواجهة، آخر الأندية التي تحجز مقعدها في المربع الأخير، بعدما لحق أيضاً بأوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب وسان أنتونيو سبيرز اللذين يتواجهان في نهائي المنطقة الغربية، وكان ميتشل الذي أضاف ست متابعات وثماني تمريرات حاسمة، واحداً من أربعة لاعبين في كافالييرز سجلوا 20 نقطة أو أكثر، إلى جانب جاريت ألن (23 مع سبع متابعات) وإيفان موبلي (21 مع 12 متابعة وست تمريرات حاسمة) وسام ميريل (23 نقطة) الذي دخل من مقاعد البدلاء.

رياضات أخرى بلاي أوف السلة الأميركية: كافالييرز وسبيرز لحسم التأهل

وكانت الخيبة كبيرة لفريق بيستونز الذي أنهى الموسم المنتظم في صدارة الشرق برصيد 60 فوزاً مقابل 22 خسارة، ولم يجد بيستونز إيقاعه هجومياً وعانى منذ البداية في مجاراة القوة البدنية والوتيرة العالية لكافالييرز، مكتفياً بـ35.3 % نسبة نجاح في التسديد، كما خسر معركة النقاط في المنطقة الملوّنة تحت السلة (34-58) وتخلّف بفارق وصل إلى 35 نقطة في الشوط الثاني.

ورغم أن فريق بيستونز حقق قفزة نوعية في فترة قصيرة، حيث نافس على نهائي المنطقة بعد عامين فقط من أحد أسوأ المواسم في التاريخ، إذ أنهى 2023-2024 برصيد 14 فوزاً فقط مقابل 68 خسارة، مسجلاً رقماً قياسياً سلبياً بخسارته 28 مباراة متتالية في موسم واحد، قبل أن يتحول هذا العام إلى أحد أكبر مفاجآت الدوري تحت قيادة المدرب جي بي بيكرستاف.