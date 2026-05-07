- حسم فريق سان أنتونيو سبيرز المواجهة أمام مينيسوتا تيمبروولفز بفوز كاسح (133-95)، ليعادل سلسلة المواجهات في الدور الثاني من الأدوار الإقصائية، بفضل أداء مميز من العملاق ويمبانياما الذي سجل 19 نقطة و15 متابعة. - عانى نجم مينيسوتا أنتوني إدواردز من إصابة في الركبة، مما أثر على أدائه حيث اكتفى بتسجيل 12 نقطة، بينما يستعد الفريقان للمواجهات القادمة في مينيابوليس وسان أنتونيو. - في نيويورك، قاد جايلن برونسون فريقه لفوز صعب على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (108-102)، رغم غياب النجم جويل إمبيد، وتألق كارل-أنتوني تاونز بتسجيله 20 نقطة.

حسم فريق سان أنتونيو سبيرز المواجهة أمام منافسه فريق مينيسوتا تيمبروولفز، فجر الخميس، في بلاي أوف دوري السلة الأميركية للمحترفين، ليُعادل سلسلة المواجهات في الدور الثاني من الأدوار الإقصائية لموسم 2025-2026.

وتفوق فريق سان أنتونيو سبيرز على فريق مينيسوتا تيمبروولفز (133-95)، فجر الخميس، وعادل سلسلة مواجهتهما في الدور الثاني من الأدوار الإقصائية من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ليستعيد سبيرز، ثاني المنطقة الغربية، توازنه عقب خسارته المفاجئة على أرضه (104-102)، في المباراة الأولى الاثنين الماضي، وأعاد تثبيت نفسه مرشحاً للتأهل بفوز كاسح هو الأعلى للفريق في الأدوار الإقصائية منذ عام 1983، ساهم فيه العملاق ويمبانياما (2.24 متر) بشكل لافت بتسجيله 19 نقطة مع 15 متابعة وصدتين.

وعانى نجم فريق مينيسوتا أنتوني إدواردز الذي تألق في المباراة الأولى بعد عودته إصابةً في الركبة اليسرى، واكتفى بتسجيل 12 نقطة، وقضى الربع الأخير على دكة البدلاء وهو يضع الثلج على ساقيه، ويلتقي الفريقان الجمعة والأحد في مينيابوليس في المباراتين الثالثة والرابعة قبل أن يستضيف سبيرز الخامسة الثلاثاء المقبل، ثم يعود الفريقان إلى مينيسوتا في 15 مايو/أيار في حال دعت الضرورة إلى ذلك على غرار المباراة السابعة في سبيرز في 18 الحالي.

وفي نيويورك، قاد جايلن برونسون انتفاضة متأخرة لفريقه وساهم بفوز صعب في مواجهة متقاربة جداً أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (108-102)، متقدماً (2-صفر) في نصف نهائي المنطقة الشرقية، وبعد أن مني بخسارة ثقيلة في المباراة الأولى (137-98)، خاض سيكسرز اللقاء من دون نجمه جويل إمبيد الذي استبعد بسبب الإصابة قبل ساعات من انطلاق المباراة.

وفي غياب جويل إمبيد، برز ماكسي بتسجيله 15 نقطة في الربع الثاني وحده، فخرج فيلادلفيا متقدماً بنقطة واحدة مع نهاية الشوط الأول، لكن لاعب أصحاب الأرض الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز تألق بعد الاستراحة مسجلاً 20 نقطة مع عشر متابعات وسبع تمريرات حاسمة، في حين سجل أو جي أنونوبي 24 نقطة بعدما نجح في تسع من 17 تسديدة.