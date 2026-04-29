بلاي أوف السلة الأميركية: سبيرز يضمن التأهل بفضل ويمبانياما

- تأهل سان أنتونيو سبيرز إلى الدور الثاني من الأدوار الإقصائية لأول مرة منذ 2017 بعد فوزه على بورتلاند ترايل بلايزرز 4-1، بفضل أداء مميز من فيكتور ويمبانياما ودي أرون فوكس. - قاد جويل إمبيد فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز للفوز على بوسطن سلتيكس 113-97، مقلصاً الفارق في السلسلة إلى 3-2، بمساهمة كبيرة من تايريز ماكسي وبول جورج. - اقترب نيويورك نيكس من التأهل بعد فوزه على أتلانتا هوكس 126-97، بفضل تألق جايلن برونسون وكارل-أنتوني تاونز، بينما يحتاج أتلانتا للفوز في المباراة السادسة لفرض لقاء سابع حاسم.

بلغ سان أنتونيو سبيرز الدور الثاني من الأدوار الإقصائية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، للمرة الأولى منذ عام 2017، بعدما حسم سلسلته أمام بورتلاند ترايل بلايزرز بنتيجة 4-1، إثر فوزه عليه 114-95، في مباراة فرض خلالها سيطرته منذ البداية حتى النهاية اليوم الخميس.

وأنهى الفريق بهذا التأهل غياباً طويلاً عن نصف نهائي المنطقة الغربية، منذ آخر ظهور له في موسم 2016 - 2017، حين بلغ نهائي المنطقة قبل أن يودّع أمام غولدن ستايت ووريرز، وبعد مشاركتين متتاليتين في “البلاي أوف”، دخل سبيرز مرحلة تراجع استمرت حتى الموسم الماضي، قبل أن يستعيد توازنه هذا العام.

ويقف خلف هذا التحول النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما، الذي يواصل تأكيد حضوره في موسمه الثالث، بعدما أنهى اللقاء بـ17 نقطة و14 متابعة و6 صدات دفاعية، مساهماً بشكل مباشر في حسم السلسلة، فيما كانت مشاركة دي أرون فوكس حاسمة للغاية، تحديداً في الربع الأخير بتسجيله 13 نقطة من أصل 21، بينما قدّم ويمبانياما تدخلات دفاعية مؤثرة، أبرزها صدتان حاسمتان، علماً أنه غاب عن المباراة الثالثة بسبب بروتوكول الارتجاج، وينتظر سبيرز في الدور المقبل الفائز من سلسلة دنفر ناغتس ومينيسوتا تمبروولفز، التي يتقدم فيها الأول 3-2.

من جانب آخر، أبقى جويل إمبيد فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في المنافسة، بعدما قاده للفوز على بوسطن سلتيكس بنتيجة 113-97، مقلصاً الفارق في السلسلة إلى 3-2. وسجل إمبيد 33 نقطة، معظمها في الشوط الثاني، في ثاني مباراة له بعد عودته من جراحة استئصال الزائدة الدودية، بينما أضاف تايريز ماكسي 25 نقطة و10 متابعات، فيما سجل بول جورج 16 نقطة، أما من جانب سلتيكس، فكان جايسون تايتوم الأبرز بـ24 نقطة و16 متابعة، يليه جايلن براون بـ22 نقطة.

وفي سلسلة أخرى، اقترب نيويورك نيكس من التأهل بعد فوزه على أتلانتا هوكس بنتيجة 126-97، ليتقدم 3-2، بعد تألق جايلن برونسون بتسجيله 39 نقطة، منها 17 في الربع الأخير، مع 8 تمريرات حاسمة، فيما أضاف كارل-أنتوني تاونز 16 نقطة و14 متابعة، في الوقت الذي كان جايلن جونسون الأفضل لدى هوكس بـ18 نقطة و10 متابعات و6 تمريرات حاسمة، وبات أتلانتا مطالباً بالفوز في المباراة السادسة لفرض لقاء سابع حاسم، في سلسلة مفتوحة على كلّ الاحتمالات.

