استفاد كل من أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب في الموسم الماضي، وديترويت بيستونز من عامل الأرض، وتفوقا في المواجهة الثانية في الدور نصف النهائي من بلاي أوف دوري السلة الأميركية للمحترفين، ليتقدم الثنائي بنتيجة مريحة قبل خوض المواجهة الثالثة.

وتفوق فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب على منافسه فريق لوس أنجليس ليكرز (125-107)، فجر الجمعة، بعد أن كان حسم المواجهة الأولى (108-90)، ليتقدم (2-صفر) في سلسلة الأفضل من سبع مباريات، في المواجهة التي سجل فيها الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر وتشيت هولمغرين 22 نقطة على أرض الملعب، كما برز أجاي ميتشل وغارين ماكاين بعدما سجل الأول 20 نقطة والثاني 18 في الفوز السادس توالياً لحامل اللقب في الـ"بلاي أوف" امتداداً من سلسلة الدور الأول أمام منافسه فينيكس صنز (4-0).

ومع استمرار افتقاده لنجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش الذي يغيب عن الـ"بلاي أوف" بسبب إصابة عضلية مع عدم تحديد موعد لعودته، عانى ليكرز الخميس من كثرة الأخطاء الشخصية إذ كان ثلاثة من لاعبيه على بعد خطأ من الجلوس على مقاعد البدلاء، ما حد من جهودهم الدفاعية، وكان أوستن ريفز الذي عانى في المباراة الأولى، الأفضل في صفوف ليكرز بتسجيله 31 نقطة بعدما نجح في عشر من محاولاته الـ16، في وقت ساهم ليبرون جيمس بـ23 نقطة بعدما سجل 27 في بداية السلسلة.

وفي المباراة الثانية من الدور نصف النهائي لبلاي أوف دوري السلة الأميركية للمحترفين، سجل كايد كانينغهام 25 نقطة مع عشر تمريرات حاسمة وأضاف توبياس هاريس 21 نقطة، ليقودا بيستونز إلى الفوز على ضيفه كافالييرز (107-97) والتقدم (2-صفر) في السلسلة، وبالتالي السير بثبات نحو بلوغ نهائي المنطقة للمرة الأولى منذ 2008 حين خسر أمام بوسطن سلتيكس.

وتُقام المباراة الثالثة السبت المقبل في كليفلاند، إذ حقق كافالييرز أربعة انتصارات من دون خسارة في الدور الأول أمام تورونتو رابتورز، وحقق بيستونز فوزه الخامس توالياً امتداداً من سلسلة الدور الأول التي تخلف فيها أمام أورلاندو ماجيك (3-1) قبل أن يعود من بعيد ويحسمها (4-3)، وسجل دونوفان ميتشل 31 نقطة، وأضاف غاريت ألين 22 نقطة وسبع متابعات، من دون أن يكون ذلك كافياً لتجنيب كافالييرز الخسارة، ولا سيّما في ظل المساهمة المتواضعة من جيمس هاردن الذي أخفق في عشر محاولات من محاولاته الـ13 واكتفى بتسجيل عشر نقاط.