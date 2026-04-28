بلاي أوف السلة الأميركية: ثاندر إلى الدور الثاني وماجيك يقترب

- تأهل أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى الدور الثاني من "بلاي أوف" المنطقة الغربية بفوزه على فينيكس صنز، وسيواجه الفائز من سلسلة لوس أنجليس ليكرز وهيوستن روكتس. - أورلاندو ماجيك يقترب من إقصاء ديترويت بيستونز بعد تقدمه 3-1 في السلسلة، بينما دنفر ناغتس يتفادى الخروج المبكر بفوزه على مينيسوتا تمبروولفز بفضل أداء نيكولا يوكيتش. - سجل شاي غلجيوس-ألكسندر 31 نقطة لأوكلاهوما، بينما قاد ديفن بوكر فينيكس بـ24 نقطة، وساهم ديزموند باين في فوز أورلاندو بتسجيله 22 نقطة.

تأهل أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى الدور الثاني من "بلاي أوف" المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي، بفوزه الرابع توالياً على مُضيفه فينيكس صنز 131-12، اليوم الثلاثاء. وكان الكندي المتألق شاي غلجيوس-ألكسندر أفضل مسجّلي ثاندر بـ31 نقطة. وسيلاقي أوكلاهوما سيتي في الدور الثاني، الفائز من سلسلة لوس أنجليس ليكرز وهيوستن روكتس، التي يتقدم فيها ليكرز 3-1.

وأصبح ثاندر أول فريق يبلغ الدور الثاني، في الليلة نفسها التي اقترب فيها أورلاندو ماجيك الصاعد من إقصاء متصدر المنطقة الشرقية ديترويت، بفوزه 94-88 ليتقدم 3-1 في السلسلة. وتفادى دنفر ناغتس الخروج المبكر، بعدما حقق الصربي نيكولا يوكيتش ثلاثية مزدوجة بـ27 نقطة و16 تمريرة حاسمة و12 متابعة، ليقود أصحاب الأرض إلى الفوز على مينيسوتا تمبروولفز 125-113، مقلصاً الفارق إلى 3-2. وكان غلجيوس-ألكسندر، أفضل لاعب في الدوري هذا الموسم، والذي سجّل أعلى رصيد له في الأدوار الإقصائية بـ42 نقطة في فوز المباراة الثالثة، قد أضاف ثماني تمريرات حاسمة، ليقود ثاندر الزائر الذي يمتلك أفضل هجوم وأفضل أرقام دفاعية في الأدوار النهائية.

وأضاف تشيت هولمغرين 24 نقطة و12 متابعة لثاندر الذي سجل له أيضاً أجاي ميتشل 22 نقطة، فيما أحرز إيزاياه هارتنشتاين 18 نقطة مع 12 متابعة. في المقابل، قاد ديفن بوكر فينيكس بـ24 نقطة. وفي أورلاندو، سجّل ديزموند باين 22 نقطة، بينها خمس ثلاثيات من أصل عشر محاولات، ليقود ماجيك الذي يستطيع إنهاء السلسلة أمام بيستونز بفوز الأربعاء، في ديترويت. وسجّل الألماني فرانتس فاغنر 19 نقطة لأورلاندو قبل أن يخرج بسبب آلام في ربلة الساق اليمنى، فيما أضاف باولو بانكيرو 18 نقطة مع ثماني متابعات. ويتعيّن على بيستونز الذي أنهى الموسم المنتظم بسجل 60-22 متصدراً المنطقة الشرقية، الفوز بثلاث مباريات متتالية لتفادي خروج مدوٍّ على يد أورلاندو الثامن. وقاد كايد كانينغهام ديترويت بـ25 نقطة، وأضاف توبياس هاريس 20 نقطة، لكن بيستونز خسر الكرة 20 مرة، أي ضعف ما ارتكبه أورلاندو، ولم يبلغ ماجيك الدور الثاني من الأدوار الإقصائية منذ 2010، أما بيستونز، فلم يصل إلى الدور الثاني منذ 2008، بخسارته أربع مواجهات في الدور الأول وغيابه عن البلاي أوف 13 مرة.

وفي دنفر، فرض ناغتس مباراة سادسة في مينيسوتا، الخميس، بفوز عريض بفضل يوكيتش، الفائز بلقب أفضل لاعب ثلاث مرات، وزملائه. وسجّل الكندي جمال موراي 24 نقطة، وأضاف سبنسر جونز 20، وكاميرون جونسون 18 لصفوف دنفر، فيما قاد جوليوس راندل مينيسوتا بـ27 نقطة. وغاب عن تمبروولفز اثنان من أبرز لاعبي الخط الخلفي، إذ يغيب أنتوني إدواردز بسبب كدمة وتمدد مفرط في الركبة اليسرى، فيما سيغيب دونتي ديفينشينزو عن بقية الأدوار الإقصائية، بعد تمزق وتر أخيل بالقدم اليمنى.