بلايلي يستعد للذهاب من تونس إلى قطر بعد إصابته.. وهذا السرّ وراء ذلك

- يواجه يوسف بلايلي تحدياً كبيراً في مسيرته بعد إصابة خطيرة في الركبة، مما يهدد مشاركته مع المنتخب الجزائري في البطولات المقبلة. - تم الاتفاق على سفر بلايلي إلى قطر لاستكمال علاجه في مركز "سبيتار"، حيث سيخضع لبرنامج تأهيلي طويل يمتد لستة أشهر، بدعم من الاتحاد الجزائري. - نادي مولودية وهران يراقب حالة بلايلي الصحية، ويأمل في استعادته بعد تعافيه، مما يلقى ترحيباً كبيراً من جماهير النادي.

يواجه النجم الجزائري يوسف بلايلي (33 عاماً) مرحلة مفصلية في مسيرته الكروية، بعد الإصابة الخطيرة التي تعرّض لها على مستوى الأربطة المتقاطعة للركبة، خلال مواجهة الترجي التونسي أمام الأفريقي في "ديربي العاصمة"، والتي أنهت موسمه تقريباً وبدّدت أحلامه في العودة إلى صفوف المنتخب الجزائري في الاستحقاقات القارية والعربية المقبلة.

ووفقاً لمعلومات حصل عليها "العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، من مصدرٍ داخل الاتحاد الجزائري لكرة القدم، فضّل عدم كشف هويته، فإن الهيئة التي يرأسها وليد صادي توصلت إلى اتفاق مع بلايلي يقضي بسفره خلال الأيام المقبلة إلى العاصمة القطرية الدوحة، من أجل استكمال العلاج في مركز "سبيتار" المتخصص في جراحة العظام والطب الرياضي، وذلك في إطار عقد التعاون الذي يجمع الاتحاد الجزائري بالمستشفى القطري منذ سنوات، وقد استفاد بالفعل عدد من نجوم المنتخب من هذا البرنامج في السابق، على غرار إسماعيل بن ناصر نجم دينامو زغرب الكرواتي، ولاعب لوغانو السويسري أحمد قندوسي، وحالياً مهاجم أولمبيك مرسيليا الفرنسي أمين غويري.

ومن المنتظر أن يخضع بلايلي لعملية جراحية في تونس خلال الساعات المقبلة، قبل أن ينتقل إلى قطر للشروع في مرحلة التأهيل، في مسار علاجي طويل يُتوقّع أن يمتد إلى ستة أشهر على الأقل، وحرص الاتحاد الجزائري بدوره على التكفّل بجزء من تفاصيل هذه المرحلة الحساسة، في بادرة دعم تجاه أحد أبرز اللاعبين الذين مثّلوا "الخضر" في السنوات الأخيرة.

وفي سياق متصل، كشف مصدر آخر لـ"العربي الجديد" من داخل إدارة مولودية وهران أن مسؤولي النادي يراقبون عن كثب تطورات الحالة الصحية لبلايلي، ويأملون في إمكانية استعادته فور تعافيه الكامل من الإصابة، وهي فكرة تلقى ترحيباً كبيراً لدى جماهير "الحمرواة" التي لم تنسَ تألق ابن مدينتها في بداياته مع الفريق، حين قدّم نفسه كإحدى ألمع المواهب الجزائرية.

ويُعرف يوسف بلايلي بعلاقته القوية بمسقط رأسه وهران، وبدعمه المتواصل لنادي الطفولة الذي يشجّعه علناً ويحرص على متابعة مبارياته كلما سنحت له الفرصة، كما كان في أكثر من مناسبة قريباً من العودة إلى المولودية، قبل أن تتدخل أندية أخرى وتخطف توقيعه، ومع اقتراب نهاية عقده مع الترجي بنهاية الموسم الجاري، يبدو أن هذه المرة قد تكون الفرصة المناسبة لتحقيق حلم جماهير وهران بعودة نجمها الأول إلى الديار، وربما ختام مشواره الكروي في النادي الذي بدأ منه قصة المجد.