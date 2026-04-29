بلايلي يستأنف في أزمته مع بريست والحلّ الودي مطروح

- يسعى يوسف بلايلي لتخفيض عقوبة الإيقاف لمدة سنة التي فرضها عليه "فيفا" بسبب تهمة تدليس وثائق انتقاله لنادي بريست الفرنسي، حيث قدم اعتراضاً للجنة الاستئناف ويأمل في تسوية ودية مع النادي الفرنسي. - تعرض بلايلي لإصابة خطيرة في الرباط الصليبي خلال ديربي تونس، مما أدى إلى غيابه عن كأس العالم، وهو الآن في مرحلة التعافي بعيداً عن استعادة كامل لياقته البدنية. - ينتهي عقد بلايلي مع الترجي في يونيو، وسط اهتمام من فرق جزائرية وتطلع الترجي لاستمراره، مما يجعل حل الأزمة قبل الميركاتو الصيفي أمراً مهماً.

يسعى نجم منتخب الجزائر يوسف بلايلي (34 عاماً) إلى تخفيض العقوبة التي سلطها عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في نزاعه مع نادي بريست الفرنسي. واستبعد مهاجم الترجي التونسي من اللعب لمدة سنة من قبل "فيفا"، بسبب تهمة تدليس وثائق خلال انتقاله إلى النادي الفرنسي. ومن شأن العقوبة أن تعقد نهاية مسيرة اللاعب في حال تثبيتها.

وأكد مصدر خاص مقرب من اللاعب، رفض ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، أن بلايلي قدم اعتراضاً إلى لجنة الاستئناف في الاتحاد الدولي منذ أيام قليلة، ليطعن في قرار العقوبة، حيث يأمل النجم الجزائري في تخفيض العقوبة من خلال إثبات عدم تعمده تدليس الوثائق. في الأثناء، فإن إمكانية التوصل إلى تسوية ودية مع النادي الفرنسي قائمة بشكل كبير، وسط رغبة اللاعب في احتواء الأزمة نهائياً، حتى يمكنه ذلك من غلق الملف قبل الميركاتو الصيفي، بما أن عقده مع الترجي الرياضي ينتهي يوم 30 يونيو/حزيران المقبل، والعديد من الفرق الجزائرية ترغب في التعاقد معه، في الوقت الذي يأمل فيه أيضاً الفريق التونسي في استمرار اللاعب مع الفريق مواسم إضافية.

بعيدا عن الملاعب نجوم تخلوا عن الوكلاء.. عين على الميدان وأخرى على العقود

وانتهى موسم لاعب الترجي بإصابته الخطيرة في ديربي تونس، إذ خضع إلى عملية جراحية بسبب إصابته في الرباط الصليبي، ولهذا فقد آماله في المشاركة في كأس العالم مع "الخضر". ورغم المجهودات التي بذلها، فقد كشف المصدر أن بلايلي لن يُعاود الظهور في مباريات رسمية، خاصة وأن الدوري التونسي أوشك على النهاية، بينما ما زال بلايلي بعيداً عن استعادة كامل جهوزيته البدنية.