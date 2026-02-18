بلايلي يرسم اللوحات على الميدان والمواقف الإنسانية خارجه

رغم غيابه عن الملاعب بسبب الإصابة التي لحقت به في ديربي تونس، فإن الجزائري يوسف بلايلي (33 عاماً)، تصدر منصات التواصل في الأيام الماضية بعد موقف إنساني وبطولي كشف من خلاله عن معدنه وقربه من الجماهير واستعداده الكبير للمساهمة في كلّ الأنشطة الإنسانية، في إطار الجمعيات أو بتصرفات فردية تلقائية تؤكد أن نجوم الكرة لا يعيشون بمعزل عن الواقع المحيط بهم.

كما كان يوسف بلايلي واحداً من أكثر اللاعبين الداعمين للقضية الفلسطينية منذ سنوات، وذلك بعدما حمل علم فلسطين في أكثر من مناسبة، وكانت له مواقف بعد حرب الإبادة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إذ أدّى في إحدى المناسبات رقصة "أصحاب الأرض"، إلى جانب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو طفلاً يبيع المناديل الورقية التقط صورة مع النجم الجزائري في أحد الطرقات، ولم يكن الطفل يملك هاتفاً، وعندما طالبه بلايلي بحساباته على منصّات التواصل بإرسال الصورة إليه، شعر الطفل بالحرج بما أنّه لم يكن يملك هاتفا ذكياً، وهنا تعهد بلايلي بأن يُهديه واحداً، وبعد فترة قصيرة من الحادثة أوفى بلايلي بوعده وأرسل الهاتف إلى الطفل، وبادر لاحقاً بالاتصال به بعد تنفيذ وعده له. وبقدر ما لقي الطفل تعاطفاً كبيراً، خاصة بعدما ظهر سعيداً للغاية بوفاء نجم الترجي بوعده، فإن تصرف بلايلي جلب له احتراماً واسعاً.

ورغم شخصيته القوية على الميدان، فإن عديد التصرفات بعيداً عن الملاعب تكشف حقيقة معدن اللاعب الجزائري الذي لا يتردد في اتخاذ مواقف بطولية. ففي 15 فبراير/شباط من عام 2022، والذي يتزامن مع اليوم العالمي لمقاومة سرطان الطفل، نشر الجزائري على حساباته صورة له رفقة طفل يعاني من مرض السرطان موجهاً نداء إلى الجميع من أجل مساندة المرضى.

وفي العام الماضي، لم يتردد لاعب الترجي في التجاوب مع دعوة وجّهت له للمشاركة في حدث تضامني واجتماعي في مدينة وهران، لدعم المعوقين، وقد أكد نجم "الخضر" أنّه لن يتردد في الاستجابة لمثل هذه الدعوات. وفي عام 2023، أهدى بلايلي قميصه إلى مشجع في مدينة وهران أراد الحصول عليه، ليعود اللاعب الجزائري عارياً إلى منزله رغم أن القوانين تمنع ذلك، وفق ما نقله موقع "ألجيري 360". كما أن بلايلي كان حاضراً في عديد المناسبات للمساهمة في الأنشطة الاجتماعية مع الفرق التي حمل ألوانها، إضافة إلى إصراره على المشاركة في مباريات الأحياء عندما يعود لقضاء العطلة في مدينته، ويُشعل المباريات بالحماسة.