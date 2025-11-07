بلايلي يرد على استبعاده من منتخب الجزائر بهذا السحر

- أثار استبعاد يوسف بلايلي من قائمة منتخب الجزائر جدلاً واسعاً، خاصةً مع تألقه اللافت مع الترجي التونسي، حيث كان متوقعاً استمراره ضمن التشكيلة بفضل مستوياته الكبيرة هذا الموسم. - ردّ بلايلي على استبعاده بنشر "ستوريات" على إنستغرام، أبرز فيها مهاراته وتألقه، مرفقاً عبارة "No Belaili No Party"، في إشارة ساخرة إلى أن وجوده يضفي المتعة على أي فريق. - أوضح المدرب بيتكوفيتش أن الاستبعاد لأسباب فنية تتعلق بالالتزام الخططي، مع بقاء بلايلي مرشحاً للعودة في كأس العرب 2025.

اختار نجم الترجي التونسي، يوسف بلايلي (33 عاماً)، الردّ بطريقته الخاصة على قرار استبعاده من قائمة منتخب الجزائر، التي أعلنها المدرب فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً)، يوم الخميس، تحسباً لمعسكر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقرر في مدينة جدة السعودية من 11 إلى 18 من الشهر نفسه، والذي يتخلله لقاءان وديان ضد منتخبي زيمبابوي والسعودية، في إطار التحضيرات لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وأثار غياب يوسف عن القائمة جدلاً واسعاً في الجزائر، خصوصاً أنه يعيش فترة تألق لافتة مع فريقه الترجي الرياضي التونسي، إذ كان كثيرون يتوقعون استمراره ضمن تشكيلة "الخُضر"، بفضل مستوياته الكبيرة هذا الموسم. وردّ يوسف بلايلي بطريقة غير مباشرة على هذا القرار، عبر نشره مجموعة من "الستوريات" على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، أبرز فيها مهاراته وتألقه في الدوري التونسي لكرة القدم، ومن بينها لقطة مراوغته الرائعة لمدافع شبيبة بالعمران، التي لقيت إعجاباً واسعاً من الجماهير والمتابعين عبر مواقع التواصل.

وأرفق يوسف هذه اللقطة بعبارة بالإنكليزية: "No Belaili No Party"، أي "لا حفلة من دون بلايلي"، في رسالة فُهمت على نطاق واسع بأنها ردّ ساخر ومبطّن على قرار استبعاده من المنتخب، وكأنه يُشير إلى أن وجوده يضفي المتعة والإبداع على أي فريق يلعب له.

ويأتي هذا الرد بعد ساعات من التوضيحات التي قدّمها المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، خلال مؤتمره الصحافي، إذ قال عند سؤاله عن غياب بلايلي: "بلايلي ليس الوحيد الذي لم يُستدعَ، هناك ستة لاعبين غائبين مقارنة بشهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".

وكان "العربي الجديد" قد كشف، في تقرير سابق، أن قرار بيتكوفيتش باستبعاد يوسف بلايلي يعود لأسباب فنية بحتة تتعلق بخيارات المدرب التكتيكية، التي تميل أكثر إلى اللعب الجماعي والالتزام الخططي، وهي عناصر يرى الجهاز الفني أن بلايلي لا يُجيدها بالشكل المطلوب. ومع ذلك، يبقى النجم الجزائري مرشحاً للعودة لاحقاً ضمن المنتخب الرديف المشارك في كأس العرب 2025 بقطر، وهي البطولة التي تألق فيها بشكل باهر عام 2021 وساهم خلالها في تتويج الجزائر باللقب.