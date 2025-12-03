بلايلي غائب عن كأس العرب 2025 وحاضر بهدفه الاستثنائي

- يوسف بلايلي، نجم منتخب الجزائر، سيغيب عن كأس العرب في قطر بسبب إصابة في الرباط الصليبي تعرض لها في مباراة الترجي والنادي الأفريقي، مما يشكل صدمة لجماهيره. - إصابة بلايلي تعني غيابه عن موسم كامل، مما يؤثر على فرص الترجي في دوري أبطال أفريقيا، ويضعف المنتخب الجزائري في البطولات القادمة مثل كأس العرب وكأس أفريقيا وكأس العالم 2026. - رغم غيابه، سيظل هدف بلايلي الاستثنائي في مرمى المغرب في نسخة 2021 حاضراً في ذاكرة الجماهير، حيث أظهر مهاراته العالية وقدرته على صنع الفارق.

سيكون نجم منتخب الجزائر يوسف بلايلي (33 عاماً)، غائباً بارزاً عن كأس العرب المقامة في دولة قطر بين الأول والثامن عشر من ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وذلك بعد إصابة في الرباط الصليبي تعرّض لها في "ديربي" تونس، الذي شهد تعادل فريقه الترجي الرياضي مع النادي الأفريقي دون أهداف.

وهي إصابة تعني نزول الستار على موسم بلايلي منذ بدايته، وسط صدمة لجماهير فريقه وكذلك لمشجعي "الخُضر"، نظراً لأن الترجي ينافس في دوري أبطال أفريقيا ويرغب في تأكيد سيطرته المحلية، في وقت ستكون فيه المنتخبات الجزائرية على موعد مع بطولات مختلفة، بداية بكأس العرب ثم كأس أفريقيا في المغرب، ونهاية بكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وسيكون بلايلي حاضراً في النسخة الجديدة بهدفه الاستثنائي الذي سجله في مرمى منتخب المغرب في ربع نهائي نسخة 2021، والتي حقق "الخضر" لقبها في نهاية المطاف، إذ كانت لوحة النجم الجزائري من أفضل اللقطات في البطولة عندما هزّ شباك الحارس أنس الزنيتي من مسافة بعيدة أكدت مهاراته العالية وقدرته على صنع الفارق من أول خطأ يرتكبه المنافسون، وقد تمّت مشاركة الهدف بشكل كبير من قِبل الجماهير عبر منصّات التواصل لأنه من النادر مشاهدة لوحة مشابهة في البطولات القوية، لا سيما أنّ المباراة كانت شديدة التنافس.

كما نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الهدف على حساباته رفقة عبارة: "دعه يطير مع الخطوط الجوية القطرية"، ولهذا فإن الجماهير التي ستحضر مباريات النسخة الجديدة في قطر ستستعيد بلا شك ذكرى هدف بلايلي، الذي سيكون حاضراً في هذه النسخة عبر اللوحة التي رسمها في عام 2021.