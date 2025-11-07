- غياب يوسف بلايلي عن قائمة منتخب الجزائر أثار جدلاً واسعاً، حيث كان متوقعاً استمراره بفضل أدائه المميز مع الترجي التونسي، وذلك قبل المعسكر التحضيري في جدة استعداداً لكأس أمم أفريقيا 2025. - قرار استبعاد بلايلي كان فنياً، حيث يفضل المدرب بيتكوفيتش اللعب الجماعي والانضباط، وهو ما لم يظهره بلايلي، مما أدى لتغيير النهج التكتيكي للمنتخب بالاعتماد على خطط (3-4-3) و(3-5-2). - هناك توجه لإعادة بلايلي للمنتخب الرديف للمشاركة في كأس العرب 2025، حيث تألق في النسخة الماضية، بينما تظل فرصه ضعيفة في كأس أمم أفريقيا.

أثار غياب نجم الترجي التونسي، يوسف بلايلي (33 عاماً)، عن قائمة منتخب الجزائر، التي أعلنها المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً)، اليوم الخميس، جدلاً واسعاً في الأوساط الكروية والجماهيرية، بعدما كان كثيرون يتوقعون استمراره ضمن تشكيلة "الخُضر" بفضل المستويات الكبيرة، التي يُقدمها مع ناديه محلياً وقارياً. ويأتي ذلك قبل المعسكر التحضيري المقرر في مدينة جدة السعودية، اعتباراً من 11 إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، والذي يتخلله لقاءان وديان ضد منتخبي زيمبابوي والسعودية، في إطار التحضيرات لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 المقررة في المغرب.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب الجزائري، والذي فضّل عدم الكشف عن هويته، لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، أنّ قرار بيتكوفيتش باستبعاد بلايلي كان فنياً بالدرجة الأولى، وليس لأسباب انضباطية أو شخصية، كما رُوّج في الساعات الماضية. وبحسب المصدر نفسه، فإن بيتكوفيتش يرى أنّ بلايلي لا يدخل ضمن خططه التكتيكية الحالية، إذ يعتمد المدرب البوسني على أسلوب يقوم على اللعب الجماعي والانضباط العالي داخل أرضية الملعب، وهي عناصر لم يُظهرها بلايلي منذ عودته إلى منتخب بلاده، بالنظر إلى طابعه الفردي، واعتماده الكبير على مهاراته في المراوغة وصناعة الفرص بطريقة خاصة.

وبحسب المصدر، فإنّ بيتكوفيتش ينوي خلال المرحلة المقبلة تغيير النهج التكتيكي لمنتخب الجزائر بوضوح، وهو ما بدا جلياً من خلال الأسماء التي تضمنتها قائمة نوفمبر، إذ ضم عدداً كبيراً من المدافعين والأظهرة القادرين على التأقلم مع الخطتين: (3-4-3) و(3-5-2). ولهذا السبب قرر الاستغناء عن لاعبي الأجنحة على الجهة اليسرى، باستبعاد بلايلي ومواصلة تجاهل لاعب نيوم السعودي، سعيد بن رحمة، مقابل الاعتماد على ثلاثة لاعبين في مركز الجناح الأيمن، هم رياض محرز وإيلان قبال وأنيس حاج موسى.

ويُخطط بيتكوفيتش للاعتماد أكثر على لاعبي خط الوسط، الذين يميلون إلى الجهة اليسرى، مثل حسام عوار وفارس شايبي وهشام بوداوي، وحتى الشاب إبراهيم مازة، ما يجعل توظيف بلايلي غير ضروري في الوقت الحالي من الناحية التكتيكية، وفق المصدر.

وأشار المصدر كذلك لـ"العربي الجديد"، إلى أن هناك اتجاهاً داخل الاتحاد الجزائري لكرة القدم لإعادة ضم بلايلي إلى صفوف المنتخب الرديف، المعني بالمشاركة في كأس العرب 2025 المقررة في قطر، تحت قيادة المدرب الجزائري مجيد بوقرة، ولا سيما أن اللاعب تألق كثيراً في النسخة الماضية التي أقيمت عام 2021، وأسهم فيها بتتويج "الخُضر" باللقب العربي، كما اتفق بيتكوفيتش وبوقرة في الفترة الماضية على عدم الاعتماد على اللاعبين أنفسهم، في البطولتين المقبلتين، ما يجعل حظوظ بلايلي في المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2025 ضعيفة، مقابل إمكانية ظهوره في كأس العرب المرتقبة.