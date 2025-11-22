- تعادل الترجي التونسي مع الملعب المالي (0-0) في دوري أبطال أفريقيا، حيث تأثر الفريق بغياب نجمه يوسف بلايلي المصاب، وفشل في اختراق الدفاع المالي المكثف رغم السيطرة الميدانية. - يوسف المساكني، العائد حديثاً إلى الترجي، خطف الأضواء في أول ظهور له بملعب رادس، حيث تعاقد معه النادي لتعويض بلايلي، وسط ترحيب كبير من الجماهير. - لاعبو الترجي أظهروا دعمهم لبلايلي المصاب برفع قميص يحمل صورته، بينما يتلقى العلاج في قطر، في انتظار عودته للملاعب.

خاض الترجي التونسي أول مباراة رسمية منذ تأكد نهاية موسم نجمه الجزائري يوسف بلايلي (33 عاماً) بإصابته في الرباط الصليبي خلال مباراة ديربي تونس أمام النادي الأفريقي منذ أسبوعين. واستضاف الترجي على ملعب حمادي العقربي برادس، اليوم السبت، الملعب المالي في الجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا، لكنه خرج متعادلاً (0ـ0)، حيث فشل الفريق في هزّ شباك منافسه رغم السيطرة الميدانية عبر الاستحواذ على الكرة باستمرار، ولكن الحصاد كان مخيباً حيث أظهرت الجماهير غضبها من الفريق بنهاية المواجهة.



وكان واضحاً تأثير غياب بلايلي على أداء الفريق، خاصة من حيث فكّ التماسك الدفاعي للنادي المالي الذي اعتمد على الدفاع المكثف، واحتاج الترجي إلى بصمة بلايلي لتسجيل الأهداف وتحقيق أفضل بداية في المسابقة، ولكنه فشل في ذلك، لأن بديل بلايلي في التشكيلة الأساسية الجزائري كسيلة بوعالية لم يكن موفقاً، فقد أضاع فرصة سهلة في الشوط الأول، وتحركاته افتقدت الخطورة، ليبادر المدرب ماهر الكنزاري باستبداله في الشوط الثاني، حيث كان غير قادر على صنع الفارق رغم مهارته الفنيّة، ولكن مواطنه كان أكثر خطورة، ولسوء حظ الترجي، فإن الفرص الخطيرة على ندرتها ضاعت، خاصة في الفترة الثانية عبر العاجي كوناتي.

في الأثناء، خطف النجم التونسي يوسف المساكني الأضواء في أول حضور له في ملعب رادس، منذ أن وقّع عقد عودته إلى الترجي، حيث بادرت إدارة النادي بالتعاقد معه من أجل تعويض اللاعب الجزائري المصاب، وقد رحبت الجماهير بنجمها السابق، ما يُثبت أن رحيله عن الفريق منذ قرابة 12 سنة لم يفقده مكانته بين مشجعي فريق "باب سويقة"، ولكن المهمة ستكون صعبة في رحلة قيادة الترجي إلى التتويج بالمسابقة للمرة الخامسة في مسيرته.

وفي انتظار نجاح المساكني في تعويض بلايلي، فإن لاعبي الترجي وجهوا رسالة إلى زميلهم المصاب، حيث حمل اللاعبون قميصاً يحمل صورة النجم الجزائري في رسالة دعم له، بعد أن سافر إلى قطر لتطبيق برنامج علاجي بهدف التعافي سريعاً.