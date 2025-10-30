بلال نذير.. نجم المغرب الذي أثار رعب جماهير مرسيليا بعد سقوط صادم

- شهدت مباراة أولمبيك مرسيليا وأنجيه توتراً بعد سقوط اللاعب المغربي بلال نذير وفقدانه الوعي، مما استدعى تدخلاً طبياً فورياً ونقله إلى المستشفى، حيث استعاد وعيه لاحقاً. - بلال نذير، لاعب وسط موهوب، وُلد لأبوين مغربيين وبدأ مسيرته في أكاديمية نيس، قبل أن ينتقل إلى مرسيليا في 2021، وشارك في الفريق الأول في 2023. - مثّل نذير منتخبي فرنسا والمغرب في الفئات السنية، ويتميز بمهارات فنية عالية وقدرة على اللعب في مراكز متعددة.

عاشت جماهير نادي أولمبيك مرسيليا، أمس الأربعاء، حالة من التوتر والقلق خلال مباراة الفريق أمام نظيره أنجيه في مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم، التي انتهت بنتيجة 2-2 على ملعب فيلودروم، إثر سقوط اللاعب المغربي الشاب بلال نذير فجأةً على الأرض وفقدانه الوعي، ليتدخل على الفور الجهاز الطبي، الذي نقله بدوره إلى المستشفى لتلقي العناية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وذكرت قناة "ليغ 1+"، اليوم الخميس، أنّ اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً، استعاد وعيه، وأخبر الأطباء بأنّه شعر بصداعٍ مفاجئ قبل سقوطه على الأرض، بعدما دخل بديلاً في الدقيقة الـ76 من عمر المباراة، ليعيش في الدقيقة الـ86 لحظات عصيبة من دون أن يتعرّض لأي عرقلة، ما دفع لاعبي الفريقين إلى التجمّع حوله وسط صدمة كبيرة، فيما صرّح المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي بعد المواجهة في المؤتمر الصحافي، قائلاً: "لقد استعاد وعيه، ونُقل إلى المستشفى لإجراء اختبارات وفحوص طبية. نحن جميعاً قلقون، ونتمنى ألّا يكون الأمر خطيراً".

ولد بلال نذير في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2003 لأبوين مغربيين، وهو يشغل مركز خط الوسط في نادي مرسيليا، ومن خريجي أكاديمية نيس للشباب. ظهر لأول مرة مع فريق الكبار على دكة البدلاء عام 2020، ثم انتقل إلى مرسيليا في يوليو/ تموز 2021، ووقّع عقده الاحترافي الأول بعد فترة وجيزة. بدأ اللعب مع فريق الاحتياط في مرسيليا بدوري الدرجة الثانية الفرنسي، وشارك لاحقاً في الفريق الرئيسي في 24 سبتمبر/ أيلول 2023، حين خاض بضع دقائق في مواجهة الخسارة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 0-4.

مثّل بلال نذير في البداية منتخب فرنسا ببعض الفئات السنية، حين دافع عن ألوان "الديوك" في منتخب تحت 16 و19 عاماً، قبل أن يُستدعى إلى منتخب المغرب تحت 23 عاماً في سنة 2023 لخوض بعض المباريات الودية بعد صراعٍ على ضمّه بين الاتحادين، الفرنسي والمغربي، وبالفعل حضر مع "أسود الأطلس"، وسجل خلال أول مباراة له ضد منتخب الولايات المتحدة تحت 23 عاماً في 23 نوفمبر من العام نفسه.

ويستخدم بلال نذير قدمه اليسرى في مركزه بخط الوسط، وهو قادرٌ على اللعب في أكثر من مركز وفقاً لاحتياجات الفريق، إلى جانب امتلاكه مهارة فنية عالية في المساحات الضيقة، حيث يمكنه حجب الكرة وتنفيذ التمريرات بوتيرة سريعة للغاية، ولديه أيضاً قدرة على المراوغة، إلى جانب الطاقة التي يبذلها في سبيل المجموعة.