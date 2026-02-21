- انتقد جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للفيفا، قرار منح الولايات المتحدة شرف تنظيم كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن سياسات الرئيس دونالد ترامب المناهضة للهجرة تهدد سلامة المشجعين وتثير التوترات الجيوسياسية. - دعا بلاتر الجماهير لعدم السفر إلى الولايات المتحدة لحضور المونديال، معتبراً أن البطولة لا ينبغي أن تُقام في بلد يفرض قيوداً على التأشيرات، مما يعكس سياسة تشهيرية ضد الأجانب. - أعرب بلاتر عن استيائه من توزيع المباريات غير العادل بين الدول الثلاث، حيث تحصل الولايات المتحدة على النصيب الأكبر، مما يضر بتطور كرة القدم.

وجّه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السابق، جوزيف بلاتر (89 عاماً)، انتقادات حادة إلى الهيئة الكروية، التي منحت الولايات المتحدة الأميركية شرف تنظيم كأس العالم 2026، بالاشتراك مع كندا والمكسيك، معتبراً، في حديث مع إذاعة كندا، أنّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "أسوأ أمر حصل لفيفا".

وقال بلاتر: "أدعو الجماهير إلى عدم السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية، من أجل حضور مباريات كأس العالم 2026، بسبب التوترات السياسية والجيوسياسية في تلك البلاد، وسلامة المشجعين غير مضمونة، نتيجة قرارات الرئيس دونالد ترامب المناهضة للهجرة، وأيضاً قراره الشهير قبل عدة أسابيع بحظر التأشيرات أمام العديد من مواطني دول العالم".

وتابع بلاتر: "خلال المونديال القادم، ستكون الولايات المتحدة هي الرابح الأكبر، لكن ليس الجماهير. من حيث المبدأ، لا ينبغي إقامة بطولة كأس العالم في بلد لا يمنح تأشيرات دخول للجميع، لأن هناك سياسة تشهيرية في أميركا ضد كل ما هو أجنبي، وشعارهم الوحيد كما يعلم الجميع، هو أميركا أولاً، وهذا أمر مؤسف للقيمة الاجتماعية والثقافية لكرة القدم".

وانتقد بلاتر "الصداقة المزعومة" بين ترامب، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، بقوله: "إن تدخل الرئيس الأميركي في شؤون بطولة كأس العالم، هو أسواء ما حدث لفيفا على الإطلاق، ولا يمكن لأحد أن يعترض على ذلك، وأشعر بخيبة أمل كبرى حول طريقة توزيع مواجهات المونديال بين الدول الثلاث، لأن أميركا ستحصل على 78 مواجهة، وهذا ليس عادلاً، ولا يصب في مصلحة تطور كرة القدم".