بلاتر: لا تمكن إقامة مونديال في دولة تمنع دخول الحكام

كرة عالمية
لندن

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10 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 19:12 (توقيت القدس)
بلاتر قرب مبنى محكمة في بازل، 25 مارس 2025 (ساثيري كيلبا/الأناضول)
بلاتر قرب مبنى محكمة في بازل، 25 مارس 2025 (ساثيري كيلبا/الأناضول)
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- انتقد سيب بلاتر خليفته جياني إنفانتينو بسبب ترحيل الحكم الصومالي عمر عرتن من الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن هذا يتعارض مع مبادئ تنظيم كأس العالم التي تشمل ضمان الأمن ومنح تأشيرات دخول لجميع مسؤولي فيفا.
- أكد بلاتر أن المسؤولية تقع على عاتق فيفا الذي تخلى عن مبادئه، مشيراً إلى أن رفض دخول حكم يمثل مشكلة خطيرة ويجب عدم إقامة البطولة في دولة ترفض ذلك.
- دعا بلاتر إنفانتينو لمواجهة الضغوط السياسية، محذراً من تأثير السياسة على كرة القدم، وأكد على ضرورة احتجاج الاتحادات الأخرى.

انتقد الرئيس السابق لـ"فيفا"، سيب بلاتر (90 عاماً)، خليفته جياني إنفانتينو (56 عاماً)، بسبب قضية الحكم الصومالي عمر عرتن الذي تم ترحيله من الولايات المتحدة ومنعه من دخولها، أثناء الاستعدادات لكأس العالم 2026.

وقال بلاتر في تصريحات نقلتها صحيفة ليكيب الفرنسية، اليوم الأربعاء: "إنه أمر لا يُصدق ومُثير للسخرية. عندما تُمنح دولة ما حق تنظيم كأس العالم، هناك مبدآن أساسيان. الأول هو الأمن، الذي يجب على الدولة ضمانه للحدث. والثاني هو منح تأشيرات دخول لجميع مسؤولي فيفا. ولا يوجد ما هو أكثر رسمية من الحكم. إذا رفضت دولة ما دخول حكم، فهذه مشكلة خطيرة، ولا تنبغي إقامة كأس العالم في مثل هذه الدولة". وتابع: "تقع المسؤولية بالدرجة الأولى على عاتق فيفا، فقد تخلى عن هذا المبدأ، الذي لم تحترمه الدولة (الولايات المتحدة). لا يمكننا إيقاف البطولة الآن، لكن هذا أمر مُشين".

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كما أشار بلاتر إلى أنه على رئيس فيفا الحالي، أن يكون أكثر قوة في مواجهة الضغوط السياسية، محذراً من تأثير السياسة على كرة القدم، وقال: "ألا ينبغي للرئيس الحالي (إنفانتينو) أن يُظهر أنه أقوى من صديقه المقرب في البيت الأبيض (ترامب)؟ عندما يسمح للسياسة بالسيطرة على كرة القدم، فهذا أمر سيئ، وينبغي على الاتحادات الأخرى أن تحتج أيضاً". وحول وضعه الصحي، ختم حديثه بالقول: "لم أعد أتمتع بقدرة قوية على الحركة، لكن ما زال لديّ بعضٌ من عقلي. أنا بخير، وأنا رجلٌ سعيد".

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