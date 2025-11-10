- تألق اللاعبون العرب في الدوريات الأوروبية، حيث سجل أمين شياخة ومنصف بقرار وأيوب الكعبي ومحمد الصلخدي أهدافاً حاسمة لفرقهم في الدنمارك وكرواتيا واليونان والسويد. - في الدوري الهولندي، ساهم إسماعيل صيباري وسفيان الكرواني في تحقيق انتصارات لأيندهوفن وأوتريخت، بينما أبدع بلال الخنوس في الدوري الألماني مع شتوتغارت. - عبد الصمد الزلزولي قدم تمريرة حاسمة لريال بيتيس في الدوري الإسباني، مما يعكس تأثير اللاعبين العرب في نتائج المباريات الأوروبية.

شهدت الملاعب الأوروبية تألقاً لافتاً للاعبين العرب، يوم الأحد، إذ برز العديد من الأسماء، على رأسهم الجزائريان: منصف بقرار وأمين شياخة، إلى جانب المغربي أيوب الكعبي، والسوري محمد الصلخدي، وقد سجلوا أهدافاً حاسمة، وقدموا تمريرات حاسمة، مؤكدين قدرتهم على صناعة الفارق، وترك بصمتهم في مختلف الدوريات والمسابقات الأوروبية، خلال الموسم الكروي الجاري.

وقاد المهاجم الجزائري الشاب، أمين شياخة (19 عاماً)، ناديه فايليه للفوز على فريقه السابق كوبنهاغن، بهدفين دون رد، بعد أن سجل أحدهما في المواجهة، التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري الدنماركي لكرة القدم، وأضاف شياخة الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الـ 89 بضربة رأسية، ليصل رصيده إلى ستة أهداف خلال 14 مباراة هذا الموسم، علماً بأنه يلعب معاراً مع فايليه، قادماً من كوبنهاغن.

هدف الدولي الجزائري أمين شياخة مع فريقه فايله ضد فريقه الأساسي كوبنهاغن في الدوري الدنماركي 🇩🇰🇩🇿⚽🔥



CHIAKHA CONTRE COPENHAGUE ! 🇩🇰⚽️

🔴⚪️ Vejle BK [2]-0 Copenhague 🔵⚪️ pic.twitter.com/hTroBMDoy7 — Ayoub Oran (@AyoubOran177421) November 9, 2025

واحتفل المهاجم الجزائري، منصف بقرار (24 عاماً)، بعودته إلى قائمة "محاربي الصحراء"، خلال التوقف الدولي لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بتسجيل هدف جديد في الدوري الكرواتي، وجاء الهدف في مواجهة فريقه دينامو زغرب أمام مضيفه إيسترا، ضمن منافسات الأسبوع الـ 13، فقد قلّص بقرار الفارق لدينامو زغرب في الدقيقة الـ 81 بعد انفراده بحارس مرمى الفريق المضيف، لكنه لم يكن كافياً لتفادي الخسارة بنتيجة (1-2)، ويذكر أن لاعب نيويورك سيتي الأميركي السابق رفع رصيده هذا الموسم إلى ثمانية أهداف مع الفريق الكرواتي، في جميع البطولات.



ومن جانبه، واصل المهاجم المغربي المخضرم، أيوب الكعبي (32 عاماً)، تألقه مع فريق أولمبياكوس اليوناني، وذلك بعدما سجل هدفين وساهم في فوز فريقه على كيفيسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن الجولة العاشرة من الدوري اليوناني، وسجل الكعبي الهدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين الـ 57 و71، ليصل إجمالي مساهماته التهديفية هذا الموسم إلى 11 مساهمة في 15 مباراة بجميع المسابقات، بينها تسعة أهداف.

C’est pas une panenka, mais on prend quand même ce penalty marqué par El Kaabi 😂 pic.twitter.com/t8vkCRiPHS — TheRetiredScout212 (@zied_alghattass) November 9, 2025

وفي الدوري السويدي لكرة القدم، سجل اللاعب السوري، محمد الصلخدي (24 عاماً)، هدفاً في الدقيقة الـ 60 خلال مباراة فريقه فارنامو، التي خسرها أمام مضيفه سيريوس أوبسالا بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات الأسبوع الـ 30، وهو الهدف الرابع له هذا الموسم بعد مشاركته في 26 مباراة. كما صنع العراقي منتظر ماجد (20 عاماً)، في الجولة نفسها، هدفاً في فوز فريقه هاميربي على إيلفسبورغ (3-0)، لتصبح مساهماته التهديفية هذا الموسم 12، بينها سبعة أهداف وخمس تمريرات حاسمة.

Mohammad Alsalkhadi reducerar för IFK Värnamo borta mot IK Sirius ⚪🔵



📲 Se matchen på HBO Max pic.twitter.com/waayjcCeP7 — Sports on HBO Max 🇸🇪 (@sportshbomaxse) November 9, 2025

ولم يتوقف التألق العربي عند تسجيل الأهداف فقط، بل امتد إلى صناعتها كذلك، كما كان الحال مع لاعب خط الوسط المغربي، إسماعيل صيباري (24 عاماً)، الذي ساهم في فوز فريقه أيندهوفن على مضيفه ألكمار بنتيجة (5-1)، في قمة الأسبوع الـ 12 من الدوري الهولندي لكرة القدم، بتمريرة حاسمة للهدف الثاني، الذي سجله زميله غوس تيل في الدقيقة الـ 11، وبهذا، ارتفع رصيد صيباري من المساهمات التهديفية إلى 12 هذا الموسم في 17 مباراة بجميع المسابقات (عشرة أهداف وتمريرتان حاسمتان).

كما أكد اللاعب المغربي، سفيان الكرواني (25 عاماً)، أنه أحد أبرز صانعي الأهداف العرب هذا الموسم، بعد أن ساهم في انتصار فريقه أوتريخت على ضيفه أياكس أمستردام بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدوري الهولندي لكرة القدم، بتقديمه تمريرتين حاسمتين، ليصل رصيده إلى 13 تمريرة حاسمة هذا الموسم في جميع البطولات. وكانت لمسة مواطنه بلال الخنوس حاسمة في فوز نادي شتوتغارت على أوغسبورغ بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في اللقاء، الذي يندرج ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الألماني، إذ صنع هدف التعادل الثاني، الذي سجله زميله الألماني، دينيز أونداف، في الدقيقة الـ 38، ليصل رصيد "أسد الأطلس" إلى ست مساهمات تهديفية هذا الموسم، منها أربعة أهداف، بالإضافة إلى تمريرتين حاسمتين.

GOLDEN BOY 💎🇲🇦



Bilal El Khannouss, 𝗣𝗔𝗦𝗦𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘́𝗖𝗜𝗦𝗜𝗙 against Augsburg in the league 🇩🇪🔥 pic.twitter.com/VFqy20NK2D — MARCA AFRIQUE (@MarcaAfrique) November 9, 2025

وساهم المغربي عبد الصمد الزلزولي (23 عاماً) بتمريرة حاسمة لزميله الكولومبي، خوان هيرنانديز، في هدف فريقه ريال بيتيس الوحيد أمام فالنسيا، في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما على ملعب ميستايا ضمن منافسات الأسبوع الـ 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليصل إجمالي المساهمات التهديفية لمهاجم برشلونة السابق هذا الموسم إلى ثمانية، منها خمسة أهداف، وثلاث تمريرات حاسمة في جميع البطولات.