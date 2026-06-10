بعيداً عن النتائج... بماذا تُلقب منتخبات كأس العالم؟

- تشارك 48 منتخباً في كأس العالم 2026، حيث تعكس ألقابها ثقافات وتاريخ الدول، مثل "محاربو الصحراء" للجزائر و"السيليساو" للبرازيل و"الأسود الثلاثة" لإنكلترا. - في آسيا، يُعرف المنتخب السعودي بـ"الصقور الخضر"، واليابان بـ"الساموراي الأزرق"، بينما تبرز في أفريقيا ألقاب مثل "أسود الأطلس" للمغرب و"الفراعنة" لمصر. - أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية تضم منتخبات بألقاب مميزة مثل "المانشافت" لألمانيا و"لاروخا" لإسبانيا و"النجوم والخطوط" للولايات المتحدة.

تتنوع ألقاب المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 بشكل يعكس ثقافات الدول وتاريخها ورموزها الشعبية، في نسخة تُعد الأكبر في تاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخباً. وبحسب تقرير للجنة الأولمبية الدولية، يحمل منتخب الجزائر لقب "محاربو الصحراء" إلى جانب "الخضر"، بينما تُعرف الأرجنتين بـ"لا ألبيسيليستي" (الأبيض والسماوي)، وتحتفظ البرازيل بلقبها الشهير "السيليساو"، أما إنكلترا فتُعرف بـ"الأسود الثلاثة"، وفرنسا بـ"الديوك".

وفي القارة الآسيوية، يظهر المنتخب السعودي بلقب "الصقور الخضر" و"الأخضر"، بينما تُعرف اليابان بـ"الساموراي الأزرق" و"محاربو الساموراي"، ويُلقب منتخب إيران بـ"تيم ملي"، في حين يحمل المنتخب العراقي لقب "أسود الرافدين"، والأردن بـ"النشامى". أما المنتخبات الأفريقية، فتبرز ألقابها ذات الطابع الرمزي القوي، حيث يُعرف منتخب المغرب بـ"أسود الأطلس"، والسنغال بـ"أسود التيرانغا"، ومصر بـ"الفراعنة"، وغانا بـ"النجوم السوداء"، وتونس بـ"نسور قرطاج"، وساحل العاج بـ"الأفيال".

وفي أوروبا، يحمل منتخب ألمانيا لقب "المانشافت"، وإسبانيا "لاروخا"، والبرتغال "سيليساو داس كويناس"، وهولندا "البرتقالي"، وبلجيكا "الشياطين الحمر"، والسويد "بلوغولت" التي تعني الأصفر والأزرق، وسويسرا "المنتخب الوطني"، بينما يُعرف منتخب إسكتلندا بـ"جيش الترتان". أما في أميركا الشمالية والجنوبية، فهناك كندا "الحمر"، والمكسيك "إل تري"، وأوروغواي "لاسيليستي"، وكولومبيا "التريكولور". وتكتمل القائمة بمنتخبات تحمل ألقاباً مميزة مثل الولايات المتحدة "النجوم والخطوط"، وكوريا الجنوبية "محاربو التايغوك"، وقطر "العنابي"، ونيوزيلندا "الأبيض بالكامل".

ويلقب منتخب أستراليا بـ"السوكروز" والنمسا بـ"الأولاد" والبوسنة والهرسك بـ"التنانين" والرأس الأخضر "أسماك القرش الزرقاء" وكرواتيا "الناريون" وكوراساو بـ"الموجة الزرقاء" والتشيك "الممثلون" وجمهورية الكونغو الديمقراطية "الفهود" والإكوادور "الألوان الثلاثة" وهايتي "الجنود" والنرويج "الأحمر والأبيض والأزرق" وبنما "رجال القناة" وباراغواي "الأبيض والأحمر" وجنوب أفريقيا "بافانا بافانا" وتركيا "الهلال والنجمة" وأوزبكستان "الذئاب البيضاء". وقبل كأس العالم 2026، تعكس هذه الألقاب، في مجملها، جانباً ثقافياً ورمزياً مهماً في كرة القدم العالمية، حيث لا تمثل مجرد أسماء، بل هوية وشغفاً متجذراً في ذاكرة الجماهير قبل انطلاق مونديال 2026 المرتقب.