بعد 8 أعوام.. توقعات مارادونا بشأن مونديال 2026 تتحقق

- دييغو مارادونا انتقد إقامة كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية، مشيراً إلى أن الإعلانات خلال المباريات تقتل الحماس، وأن الشعب الكندي غير مهتم بكرة القدم. - توقع مارادونا أن تمتد المباريات إلى 100 دقيقة بسبب الإعلانات، وأعرب عن ثقته في قدرة المنتخب المكسيكي على تحقيق الانتصارات رغم عدم استحقاقهم. - تحققت توقعات مارادونا بعبور المكسيك والبرازيل إلى الأدوار الإقصائية، وشهدت المباريات استراحات شرب المياه، مما أدى إلى زيادة زمن اللعب.

خرج نجم الكرة الأرجنتينية السابق الراحل دييغو مارادونا قبل وفاته بعامين بتصريحات قوية، حول مسألة إقامة بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، الأمر الذي جعل العديد من وسائل الإعلام العالمية تُعيد نشر ما قاله أحد أبرز أساطير الساحرة المستديرة عبر التاريخ.

وعادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس الخميس، إلى نشر تصريحات الراحل مارادونا، الذي قال في أحد البرامج التلفزية عام 2028: "المسؤولون في أميركا وشعبهم يحب وجود فقرات إعلانية خلال المباريات، وهذا أمر لا يعجبني لأنه يقتل الحماس لدى جماهير الرياضة. الشعب الكندي يحب التزلج، ولا أدري ما علاقته بكرة القدم".

وأضاف مارادونا ذاكراً آنذاك: "الأمر متروك للاتحاد الدولي لكرة القدم، لكنني أعرف أن الأميركيين إذا أرادوا فترة إعلانات خلال المواجهات، فإننا سنرى ذلك خلال المونديال، واللاعبون سيخوضون المواجهات لمدة 100 دقيقة وليس 90 دقيقة كما هو معتاد، لكن توقعي هو قدرة المنتخب المكسيكي على تحقيق الانتصارات في مونديال 2026، رغم أنهم لا يستحقون ذلك".

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وختم مارادونا حديثه قائلاً: "المنتخب المكسيكي سيعبر من مرحلة المجموعات، وأتوقع تقدم المنتخب البرازيلي، الذي سيخرج من البطولة في الأدوار الإقصائية"، لتشير الصحيفة إلى أن جميع توقعات نجم الكرة الأرجنتينية تحققت حتى الآن، حيث استطاع منتخب المكسيك العبور إلى دور الـ16 وأيضاً منتخب البرازيل، فيما شاهد الجميع استراحة شرب المياه في المباريات، التي تستغرق ثلاث دقائق في كل شوط، ما يعني اللعب لمدة أكثر من 100 دقيقة من دون احتساب الأشواط الإضافية وركلات الترجيح.