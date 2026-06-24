بعد 48 مباراة.. من أدهش العالم ومن خيب الآمال في المونديال؟

- تميز منتخب ألمانيا بأقوى أداء هجومي في مونديال 2026 بمعدل 4.5 أهداف لكل مباراة، بينما أظهرت الأرجنتين وإسبانيا والمكسيك وغانا قوة دفاعية بحفاظها على نظافة شباكها في أول مباراتين. - برز منتخبا المغرب ومصر كأفضل المنتخبات العربية بجمع أربع نقاط لكل منهما، بينما عانت تونس وقطر والسعودية من أداء ضعيف، وحققت الجزائر فوزًا مهمًا على الأردن. - تصدر ليونيل ميسي قائمة الهدافين بخمسة أهداف، يليه مبابي وهالاند بأربعة أهداف، مع بروز دينيز أونداف وجوناثان ديفيد بثلاثة أهداف لكل منهما.

اختُتمت الجولة الثانية من منافسات مونديال 2026، حيث تابعت بعض المنتخبات عروضها القوية وحققت العلامة الكاملة برصيد ست نقاط، في وقتٍ عوضت منتخبات خيبة الأمل التي تعرضت لها في أول مباراة، في حين ودعت منتخبات أخرى المونديال بشكل رسمي، بسبب خسارة أول مباراتين في دور المجموعات، في جولتين شهدتا بعض الأرقام والإحصاءات التي يجب الحديث عنها لمعرفة من هو المنتخب الأفضل حتى الآن ومن هو الأسوأ في نسخة أميركا وكندا والمكسيك 2026.

الأقوى هجومياً والأفضل دفاعياً

حافظ منتخب ألمانيا على صدارته لقائمة المنتخبات الأقوى هجومياً في مونديال 2026، بسبب تسجيله معدل 4,5 أهداف حتى الآن في كل مباراة، وهو الذي يملك أقوى خط هجوم في البطولة برصيد تسعة أهداف، مع الإشارة أن منتخب المانشافت هو الذي سجل أعلى نتيجة في المونديال حتى الآن بالفوز على منتخب كوراساو (7-1). ويأتي خلف منتخب ألمانيا، المنتخب الكندي صاحب الأرض ومستضيف مباريات كأس العالم، والذي بلغ معدل أهدافه (3,5 أهداف)، بتسجيله سبعة أهداف في أول مباراتين خاضهما.

في المقابل يحتل منتخب هولندا المركز الثالث بالرصيد نفسه، ومثله منتخب النرويج صاحب المركز الرابع بالرصيد نفسه (3,5 أهداف)، في وقت احتل منتخب فرنسا المركز الخامس بمعدل ثلاثة أهداف في المباراة الواحدة، إذ سجل منتخب الديوك في مونديال 2026، ستة أهداف. أما على صعيد التسديدات المباشرة على المرمى، فكانت ألمانيا هي المتصدرة بمعدل 9,5 تسديدات على المرمى، في حين تأتي خلفها الإكوادور بمعدل ثماني تسديدات، بينما يحتل المنتخب السويدي المركز الثالث بمعدل 7,5 تسديدات على المرمى كل مباراة.

أما من الناحية الدفاعية، فهناك أربع منتخبات فقط من أصل 48 مُشاركاً في مونديال 2026، حافظت على نظافة شباكها بعد أول مباراتين في كأس العالم الحالية، وهي الأرجنتين، وإسبانيا، والمكسيك، وغانا، وتملك هذه المنتخبات فرصة ذهبية لمتابعة العروض الدفاعية القوية في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، وإنهاء أول دور من دون تلقي أي هدف في الشباك.

المغرب ومصر الأفضل عربياً وتونس الأسوأ

يتصدر منتخبا المغرب ومصر من دون منازع قائمة أفضل المنتخبات العربية المشاركة في مونديال 2026، وذلك بسبب النتائج المُميزة التي سُجلت وعدد النقاط المحصودة بعد أول جولتين، والتي من شأنها أن تمنح المنتخبين دفعة كبيرة من أجل التأهل إلى دور الـ32 من البطولة العالمية.

فمنتخب المغرب جمع أربع نقاط من أول جولتين، بعد التعادل مع منتخب البرازيل في الجولة الأولى (1-1)، ثم الفوز على اسكتلندا بهدف نظيف في الجولة الثانية، وهو السيناريو نفسه الذي عاشه منتخب مصر أيضاً، فهو تعادل مع منتخب بلجيكا في الجولة الأولى (1-1). ويملك منتخب المغرب فرصة ذهبية لتكرار إنجاز مونديال 2022، والتأهل إلى الدور الثاني، خصوصاً أن منتخب "أسود الأطلس" سيلعب في مواجهة منتخب هايتي، وعليه يملك المنتخب المغربي كل الأدوار المطلوبة على أرض الملعب لتخطي هايتي، وحتى تصدر المجموعة التي تضمُّ البرازيل واسكتلندا وهايتي.

كما حقق منتخب "الفراعنة" فوزاً كبيراً على منتخب نيوزيلندا (3-1)، ليصل إلى أربع نقاط في مجموعته وبات التأهل بين يديه، إذ يحتاج إلى نقطة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، من أجل التأهل إلى دور الـ32، وهو الذي سيواجه منتخب إيران في آخر مبارياته في دور المجموعات، وسيكون في حاجة إلى نقطة واحدة من أجل ضمان التأهل من المركزين الأول والثاني، في واحدة من المفاجآت الكبيرة في المونديال.

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في المقابل، ظهرت المنتخبات العربية الأخرى بأداء سيئ، باستثناء فوز الجزائر على الأردن، فمنتخب قطر تعادل وخسر في أول مباراتين وجمع نقطة واحدة وودع المونديال، بينما أمسى منتخب تونس الأسوأ بين المنتخبات العربية، إثر تعرضه لخسارتين متتاليتين وتلقي تسعة أهداف في 180 دقيقة. ومثل قطر عانى منتخب السعودية لفرض نفسه بقوة في مونديال 2026، فهو بعد التعادل في الجولة الأولى أمام منتخب أوروغواي، خسر أمام منتخب إسبانيا برباعية نظيفة، وبقي في رصيده نقطة واحدة، وهو المنتخب العربي القادر على التأهل في حال حصد نقاط إضافية واحتلال مركز مؤهل بشكل رسمي من المركزين الأول والثاني أو حتى من قائمة أصحاب أفضل مركز ثالث.

ولم يستحق منتخب العراق الخروج المُبكر في مونديال 2026، فبعد خسارته أمام منتخب النرويج في أول مواجهة (4-1)، عاد وخسر المواجهة الثانية في المجموعة أمام منتخب فرنسا المُدجج بالنجوم. ولسوء حظ المنتخب العراقي أنه وقع في مجموعة صعبة جداً، لأن منتخب "أسود الرافدين" قدم مستوى رائعاً أمام منتخبات أوروبية كبيرة، وقاتل من أجل محاولة خطف نقطة واحدة من فم المنتخبين الكبيرين.

في المقابل، ودَّع منتخب الأردن بطولة كأس العالم سريعاً بعد الخسارة أمام كل من النمسا (3-1) ثم أمام الجزائر (2-1)، ليحتل المركز الرابع والأخير في المجموعة العاشرة من مونديال 2026، في حين أن منتخب الجزائر يحتل المركز الثاني في مجموعة "النشامى" نفسها، ويملك رصيد ثلاث نقاط مهمة جداً، وهو من بين المنافسين بقوة على بطاقتي التأهل إلى دور الـ32 من البطولة العالمية، خصوصاً أنه سيلعب في المباراة الأخيرة أمام منتخب النمسا، وهو في حاجة إلى الفوز للتأهل من وصافة هذه المجموعة، أو التعادل والوصول إلى رصيد أربع نقاط، من أجل الدخول بقوة بغية حصد مقعد مؤهل في قائمة أصحاب أفضل مركز ثالث في جميع المجموعات.

أفضل الهدافين في المونديال

يتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة الهدافين في مونديال 2026، برصيد خمسة أهداف، وهو الذي سجل هاتريك في مرمى منتخب الجزائر، ثم سجل هدفين في مرمى منتخب النمسا، بينما يأتي خلفه مباشرةً مهاجم منتخب فرنسا، كيليان مبابي، الذي سجل أربعة أهداف حتى الآن في كأس العالم 2026، ثم يأتي نجم منتخب النرويج إيرلينغ هالاند في المركز الثالث برصيد أربعة أهداف، الذي استعرض أمام كل من العراق ثم منتخب فرنسا.

في المقابل، هناك النجمان، الألماني دينيز أونداف، والكندي جوناثان ديفيد، اللذان احتلا المركزين الرابع والخامس في تصنيف أفضل الهدافين في بطولة كأس العالم 2026، فأونداف سجل ثلاثة أهداف لمنتخب الأرجنتين، أما الكندي جوناثان ديفيد فسجل الرصيد نفسه من الأهداف وساهم في تأهل منتخب بلاده إلى الدور الـ32 من بطولة كأس العالم. وهناك عدة لاعبين سجلوا هدفين على الأقل في المونديال الحالي وهم (الهولندي كريسينسيو سوميرفيل، الإسباني ميكيل أويارزابال، الأوروغواياني ماكس أراوخو، الياباني أياسي أويدا، البرازيلي فينيسيوس جونيور، الهولندي براين بروبي، البرازيلي ماتيوس كونيا، المغربي إسماعيل صيباري، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأخيراً الإنكليزي هاري كين الذي يُعد واحداً من أفضل نجوم نادي بايرن ميونخ الألماني.