- حقق باسكال زوبربولر إنجازاً تاريخياً في كأس العالم 2006، حيث غادر البطولة دون أن تهتز شباكه بأي هدف، ليصبح الحارس الوحيد في تاريخ المونديال الذي يحقق هذا الرقم القياسي. - رغم خروج سويسرا من دور الـ16 أمام أوكرانيا بركلات الترجيح، إلا أن زوبربولر دخل التاريخ بإنهاء البطولة دون خسارة أو تلقي أهداف، مما جعله أحد أبرز لاعبي البطولة. - تصدرت سويسرا مجموعتها بعد تعادل مع فرنسا وفوزين على توغو وكوريا الجنوبية، وسط جدل حول مركز حراسة المرمى، ليبرز زوبربولر كحارس استثنائي.

حقق السويسري باسكال زوبربولر (55 عاماً)، إنجازاً استثنائياً في كأس العالم 2006 بألمانيا، بعدما غادر البطولة من دون أن تهتز شباكه بأي هدف، رغم خروج منتخب بلاده من دور الـ16. وحافظ زوبربولر على نظافة مرماه في جميع مباريات سويسرا، ليصبح الحارس الوحيد في تاريخ كأس العالم الذي ينهي البطولة دون استقبال أي هدف، وهو الرقم القياسي الذي لا يزال صامداً بعد مرور عقدين وأربع نسخ من البطولة.

وبحسب تقرير صحيفة آس الإسبانية، الخميس، فرغم أن سويسرا ودعت المنافسات أمام أوكرانيا بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي، فإن زوبربولر دخل تاريخ المونديال بإنجاز فريد، بعدما أنهى مشواره دون خسارة ودون تلقي أي هدف. وكانت سويسرا تعود إلى كأس العالم بعد غياب دام اثني عشر عاماً، مع وجود العديد من الشكوك حول مركز حراسة المرمى، ليصل زوبربولر، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 35 عاماً، إلى البطولة وسط جدلٍ محتدم حول مشاركته أساسياً.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب التي أدت إلى الجدل المحتدم حول مشاركة زوبربولر أساسياً في كأس العالم 2006؟ كيف أثرت ركلات الترجيح على مسيرة زوبربولر التاريخية في كأس العالم 2006؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وبعد أن أوقعت القرعة سويسرا في نفس المجموعة مع فرنسا، استهل رفاق زوبربولر مشوارهم بتعادلٍ مُشرّفٍ سلبيّ (0-0) أمام رفاق زين الدين زيدان، وحققوا فوزين بنتيجة 2-0 على توغو وكوريا الجنوبية. وبسبع نقاط من أصل تسع ممكنة، تصدّر المنتخب السويسري المجموعة السابعة، وكان زوبربولر، الذي تعرّض لانتقاداتٍ لاذعة، والذي لم يستقبل أي هدف، أحد أبرز لاعبي البطولة.

زوبربولر وركلات الترجيح القاسية في كأس العالم

في 26 يونيو/حزيران، لعبت سويسرا على ملعب راين إينرجي في كولونيا للتأهل إلى ربع النهائي، وكان منافسها منتخب أوكرانيا بقيادة أندريه شيفتشينكو، إذ امتدت المباراة إلى الوقت الإضافي، وبعد 120 دقيقة من التعادل السلبي، حُسمت النتيجة بركلات الترجيح، لتتأهل أوكرانيا إلى ربع النهائي لأول مرة، بينما ودّعت سويسرا البطولة، بعد أن لم تستقبل شباكها أي هدف طوال البطولة، في رقم قياسي سيبقى صامداً، بعد الهدف الذي استقبله حارس مرمى إسبانيا، أوناي سيمون في مرمى بلجيكا في ربع نهائي هذه البطولة، على الأقل حتى كأس العالم القادمة عام 2030، التي ستُقام في إسبانيا والبرتغال والمغرب.