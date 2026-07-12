بعد نجاح نسخة 2026... إنفانتينو يدعم أكبر تغيير في تاريخ كأس العالم

- جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، يدرس مقترح توسيع كأس العالم 2030 ليشمل 64 منتخباً، مما يزيد 16 فريقاً عن النظام الحالي، بهدف إشراك دول أكثر في البطولة العالمية. - إنفانتينو يؤكد أن المقترح سيُناقش رسمياً بعد مونديال 2026، مشيراً إلى أن توسيع البطولة يعزز تطور المنتخبات الصغيرة ويمنحها حافزاً للمشاركة. - رغم تأييد إنفانتينو، يواجه المقترح معارضة من رئيس اليويفا ألكسندر تشيفرين، الذي يعتبره ضاراً بالبطولة والتصفيات الأوروبية.

تحدث رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو (56 عاماً)، عن رؤيته الخاصة ببطولة كأس العالم 2030، التي ستقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال، بعدما كشف عن مفاجأة ضخمة للغاية، وهي دراسة مقترح لتوسيع المسابقة الدولية إلى 64 منتخباً، بزيادة 16 فريقاً عن النظام الحالي المتبع.

وقال إنفانتينو في تصريحاته، التي نقلتها صحيفة "أذ أثلتيك" البريطانية، الأحد: "بطولة تضم 64 منتخباً هي قضية ستُدرس وتُناقش بالتأكيد داخل اللجان المختصة بعد انتهاء كأس العالم الحالية، لأن هذه المسابقة تخص العالم بأسره، وليست لأوروبا وأميركا الجنوبية فقط، ويجب أن تمتلك كل دولة حلم المشاركة في كأس العالم".

وتابع: "مستوى المنتخبات يرتفع باستمرار في جميع أنحاء العالم، وإذا لم تمنح الدول الصغيرة فرصة المشاركة، فلن يكون لديها الحافز لمواصلة التطور"، في إشارة واضحة على أن إنفانتينو يؤيد الفكرة، التي طرحها عدد من مسؤولي اتحاد أميركا الجنوبية، الذين يُريدون رفع عدد المنتخبات في النسخة القادمة من بطولة كأس العالم 2030 إلى 64 فريقاً.

وتُعد تصريحات إنفانتينو عبارة عن تأكيد، أن المقترح سيدخل بالفعل إلى طاولة النقاش الرسمية داخل لجان (فيفا)، عقب نهاية مونديال 2026، ما فتح الباب أمام إمكانية تطبيقه في النسخة المقبلة إذا حظي بالموافقة، وبخاصة أنه رئيس الهيئة الكروية وصف قرار توسيع النسخة الحالية، بأنه "ناجح بنسبة 100 بالمئة"، رغم الانتقادات التي وُجهت للنظام الجديد، إذ رأى البعض أنه أفقد التصفيات جزءاً من قيمتها.

لكن مشروع الـ64 منتخباً يواجه معارضة قوية، أبرزها من رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ألكسندر تشيفرين، الذي وصف الفكرة بأنها "سيئة"، معتبراً أنها ستضر ببطولة كأس العالم والتصفيات الأوروبية، فيما أعرب رئيس اتحاد الكونكاكاف، فيكتور مونتالياني عن رفضه لهذا المقترح.