برز المغرب مرشحاً موثوقاً لتنظيم مونديال الأندية 2029 بعد نجاح كأس أمم أفريقيا 2025، إذ يستند إلى تجربة تنظيمية وُصفت بالمثالية على جميع المستويات حتى اللحظة، وفرضت المملكة نفسها نموذجاً جاهزاً لاحتضان التظاهرات الرياضية الكبرى، بفضل بنية تحتية حديثة، وملاعب بمواصفات عالمية، وأجواء جماهيرية عززت صورة بلد قادر على تسيير بطولات من الحجم الثقيل دون ارتباك.

وأظهر التنظيم الجيد لكأس أمم أفريقيا 2025 قدرة المغرب على تلبية أدق متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم، سواء من حيث جودة الأرضيات، أو جهوزية الملاعب، أو الخدمات اللوجستية المصاحبة للبطولة، ولفت الانضباط العالي في المواعيد وسلاسة التنقل بين المدن أنظار مسؤولي "فيفا،" الذين تابعوا تفاصيل الحدث باعتباره اختباراً عملياً قبل الاستحقاقات المقبلة، وفقاً لما نشره موقع راديو "أر إم سي سبورت" الفرنسي، أكس الاثنين.

وأكدت إشادات عدد من المدربين والوفود المشاركة خلال الكان 2025 أن مستوى الإقامة والخدمات الفندقية بلغ معايير البطولات العالمية. وشكّلت هذه النقطة عنصراً حاسماً في ملف الترشيح، نظراً لأهميتها في دفاتر شروط "فيفا"، خصوصاً في بطولة تتطلب استقبال أندية من مختلف القارات بطواقم موسعة وجماهير غفيرة.

وعزّز الرهان على مونديال الأندية 2029 طموح المغرب في تقديم نفسه خياراً آمناً قبل عام واحد فقط من مشاركته في تنظيم كأس العالم 2030. وبدت فكرة احتضان البطولة بمثابة بروفة تنظيمية شاملة، تسمح للاتحاد الدولي لكرة القدم باختبار الجهوزية التقنية والبشرية على الأرض نفسها التي ستحتضن الحدث الكروي الأهم عالمياً.

وأوضح السياق التنظيمي للبطولة أن مونديال الأندية يتطلب إمكانات أكبر من كأس أمم إفريقيا، سواء من زاوية عدد الملاعب أو حجم المشاركة. ويستعد المغرب، في حال نيل شرف التنظيم، لتعزيز بنيته التحتية وتوسيع طاقته الاستيعابية، خاصة مع مشاركة 32 نادياً وحضور جماهيري عالمي متوقع.

ويعكس الاهتمام المتزايد من "فيفا" بالملف المغربي قناعة متنامية بقدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها التنظيمية. ويضع هذا المعطى المغرب في موقع متقدم ضمن سباق الاستضافة، مدعوماً بسجل ناجح، ورؤية واضحة، وخبرة متراكمة تجعل من مونديال الأندية 2029 محطة منطقية في مسار تصاعدي نحو العالمية.

