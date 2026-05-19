بعد قرعة كأس الخليج... كيف توزعت الألقاب تاريخياً على المنتخبات؟

سُحبت اليوم الثلاثاء قرعة النسخة السابعة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، إذ جاء المنتخب القطري في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الإمارات، والبحرين، واليمن، بينما ضمّت المجموعة الأولى كلاً من السعودية والعراق وسلطنة عُمان والكويت، فكيف توزعت ألقاب هذه البطولة تاريخياً؟

تحظى بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم باهتمامٍ وخصوصية لدى المشجعين في المنطقة منذ انطلاقتها قبل ما يقارب الـ56 عاماً، وتحديداً عام 1970 عندما استضافت البحرين النسخة الأولى، إذ تعكس هذه المنافسة قيم الأخوة والتقارب بين شعوب دول مجلس التعاون، في إطار يجمع بين التنافس الرياضي والبعد الاجتماعي، وهو ما أكده الاتحاد الخليجي في العديد من البيانات الرسمية.

ونجح منتخب الكويت في أن يكون صاحب التاج في النسخة الأولى، بعدما كان يضمّ في صفوفه العديد من الأسماء المميزة، على غرار جواد خلف ومحمد المسعود اللذين سجلا ثلاثة أهداف، وكذلك اللاعب محمود ديكسن (هدفين)، وهو ما فتح الباب الأزرق في حقبته الذهبية لحصد العديد من الألقاب، وبات على إثرها صاحب الرقم القياسي، إذ كان البطل في عشر مناسبات آخرها في 2010.

ويُعتبر منتخب العراق ثاني أكثر المتوّجين باللقب (أربع مرات)، آخرها في النسخة الخامسة والعشرين التي استضافتها مدينة البصرة، بعدما كانت لعبة كرة القدم قد غابت عن البلاد لسنوات طويلة بسبب الأوضاع الأمنية، ويومها شهدت الشوارع في بلاد ما بين النهرين فرحاً كبيراً بعد هذا الإنجاز.

ويأتي في المرتبة الثالثة المنتخب السعودي بثلاثة ألقاب آخرها عام 2004، ومثله المنتخب القطري، وآخرها كان عام 2014، ويسعى الطرفان لرفع عدد التتويجات في هذه البطولة، خاصة لامتلاكهما أسماء مميزة، ولا سيّما العنابي الذي توج بكأس آسيا في آخر نسختَين عامَي 2023 و2019.

وأخيراً تمتلك الإمارات لقبَين على غرار منتخبَي سلطنة عُمان والبحرين، مع العلم أن الأخير هو حامل لقب النسخة الماضية التي أقيمت في الكويت بعد تفوقه على عُمان بنتيجة 2-1 في استاد جابر الدولي، في حين يبقى منتخب اليمن الوحيد الذي لم ينجح في التتويج.