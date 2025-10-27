بعد حادث مروع في سيبانغ... رويدا يتجاوز أخطر لحظات مسيرته في "موتو3"

- شهدت حلبة سيبانغ الماليزية حادثاً مروعاً في فئة "موتو 3" بين الإسباني خوسيه أنطونيو رويدا وزميله السويسري نواه ديتفايلر، مما أدى إلى تأجيل السباق وسط قلق الفرق والمتابعين. - أصدر فريق ريد بول كي تي إم آجو بياناً مطمئناً يؤكد استقرار حالة رويدا رغم إصابته بكسر في اليد وارتجاج في الدماغ، مع عدم تعرضه لإصابات خطيرة في الرأس أو الصدر. - يُعتبر رويدا من المواهب الصاعدة في رياضة الدراجات النارية الإسبانية، حيث توّج بلقب "موتو 3" العالمي لعام 2025، مكرساً نفسه وريثاً لجيل الأبطال الإسبان.

شهدت حلبة سيبانغ الماليزية، صباح السبت، حادثاً مروعاً في فئة "موتو 3"، حين اصطدم المتوج حديثاً بلقب بطولة العالم، الإسباني خوسيه أنطونيو رويدا (19 عاماً)، بزميله السويسري، نواه ديتفايلر (18 عاماً)، خلال اللفة التحضيرية قبل انطلاق السباق. وتسبب الاصطدام العنيف خلال المنعطف الثالث في توقف الأنفاس، وأجبر المنظمين على تأجيل الانطلاقة، وسط حالة من القلق الشديد في صفوف الفرق والمتابعين.

وبعد ساعات من الترقب، أصدر فريق ريد بول كي تي إم آجو بياناً طبياً مطمئناً الأحد، أكد فيه أن رويدا يعاني كسراً في اليد، وارتجاجاً قوياً في الدماغ، لكنه واعٍ وحالته مستقرة في مستشفى كوالالمبور، إذ يخضع لمراقبة طبية دقيقة بانتظار نتائج الفحوص الإضافية على الذراع واليد، وأشار البيان أيضاً إلى أن السائق الإسباني لم يتعرض لإصابات خطيرة في الرأس أو الصدر، ما اعتُبر خبراً جيداً بالنظر إلى قوة الاصطدام، التي تسببت في تحطيم الدراجة بالكامل.

ووفقاً لشهود عيان من الحلبة، كان ديتفايلر متوقفاً على خط التسابق عند المنعطف الثالث، بسبب مشكلة ميكانيكية مفاجئة، بينما كان رويدا في طور التسارع، ولم يتمكن من تفاديه، رغم تحذيرات بعض السائقين في الخلف، على غرار الإسباني أنخيل بيكيراس، الذي حاول تنبيه المجموعة عبر الإشارات اليدوية.

ومن جهتها، حرصت شركة دورنا سبورت، المالكة لحقوق بطولة العالم للدراجات النارية، على طمأنة فرق موتو جي بي قبل انطلاق سباق الفئة الأولى، إذ تحدث السائق الإسباني، خوان مير (28 عاماً)، قائلاً: "كان من الصعب علينا ارتداء البذلات بعد ما حدث، لكن الأخبار من التنظيم كانت مطمئنة نسبياً، ونأمل أن تتحسن حالة رويدا سريعاً".

ويُعدّ رويدا من أبرز المواهب الصاعدة في رياضة الدراجات النارية الإسبانية، إذ توّج بلقب "موتو 3" العالمي لعام 2025، بعد موسم استثنائي مع فريق كي تي إم آجو، مكرساً نفسه وريثاً لجيل من الأبطال الإسبان في الحلبات، يتقدمهم بطل الفئة الأولى، مارك ماركيز.