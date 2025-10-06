- انسحاب يانيك سينر من بطولة ماسترز شنغهاي بسبب التشنجات العضلية يعيد فتح ملف الإرهاق البدني الذي يهدد كبار لاعبي التنس، حيث حذر كارلوس ألكاراز من تأثير الجدول المرهق على القدرات البدنية والذهنية. - التشنجات التي تعرض لها سينر ناتجة عن الإجهاد البدني ونقص السوائل، وفقاً للجنة الطبية، ولا تعتبر إصابة لعب، مما يمنع منحه وقتاً إضافياً للعلاج أثناء المباراة. - سينر يخطط للراحة لمدة أسبوع قبل العودة للمنافسات، حيث سيشارك في الدورة الاستعراضية بالرياض وبطولتي فيينا وباريس ماسترز.

عادت قضية "الروزنامة" المزدحمة لتطفو مجدداً على سطح النقاش في عالم التنس، بعدما أعاد انسحاب النجم الإيطالي، يانيك سينر (24 عاماً)، بسبب التشنجات، فتح ملف الإرهاق البدني، الذي يهدّد كبار اللاعبين. فقد سبق للمصنّف الأول عالمياً، الإسباني كارلوس ألكاراز (22 عاماً)، أن دقّ ناقوس الخطر، محذّراً من خطورة الجدول المرهق، الذي تفرضه بطولات رابطة المحترفين على مدار الموسم، مشيراً إلى أنّ الضغط المستمرّ من البطولات المتتالية يؤثر سلباً على القدرات البدنية وحتى الذهنية للاعبين، خصوصاً أولئك الذين يشاركون في أغلب المنافسات، ويصلون باستمرار إلى الأدوار المتقدّمة.

وفاجأ سينر جماهير الكرة الصفراء بانسحابه المفاجئ من الدور الثالث لبطولة ماسترز شنغهاي 1000 نقطة، بعد أن دهمته التشنجات العضلية خلال مواجهته أمام اللاعب الهولندي تالون غريكسبور، عندما كان الأخير متقدماً بنتيجة (6-7، 7-5، 3-2). وقد بدأ سينر يشعر بانزعاج عضلي في نهاية المجموعة الثانية، لكنه واصل اللعب بإصرار، قبل أن تتفاقم حالته في المجموعة الثالثة، إذ بدا عاجزاً عن الحركة الطبيعية، مكتفياً بضرب الكرات من وضعية الثبات، حتى أعلن انسحابه وسط تصفيق الجماهير، التي قدّرت روحه القتالية العالية.

وأشارت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أمس الأحد، إلى أن اللجنة الطبية المنظمة للبطولة قد كشفت أنّ ما تعرّض له النجم الإيطالي لا يُعتبر إصابة تستدعي علاجاً طبياً ميدانياً، بل يدخل ضمن التشنجات الناتجة من الإجهاد البدني ونقص السوائل. ووفق لوائح الاتحاد الدولي للتنس، لا يمكن اعتبار التشنجات "إصابة لعب"، ما يمنع منح اللاعب وقتاً إضافياً للعلاج أثناء المجموعة. وقد حاول سينر الاستفادة من دقيقة الراحة المسموح بها بين الأشواط، وخضع لتدخّل سريع من المعالج الفيزيائي، لكنّ الألم استمر، ليقرر في النهاية الانسحاب حفاظاً على سلامته. وأشارت تقارير إعلامية إلى أنّ الرطوبة العالية في شنغهاي، التي تجاوزت 85%، كانت عاملاً رئيساً في تفاقم حالة الإجهاد، التي عانى منها اللاعب الإيطالي.

وأعلن سينر لاحقاً أنّه سيخضع لراحة تمتد أسبوعاً كاملاً، قبل استئناف نشاطه، مؤكداً في تصريحات مقتضبة أنّه سيسعى إلى استعادة لياقته الكاملة تحضيراً للمواعيد المقبلة، مشيراً إلى أنّ جدول عودته سيبدأ بمشاركته في الدورة الاستعراضية بالعاصمة السعودية الرياض بين 15 و18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قبل أن يخوض بطولة فيينا ذات الـ 500 نقطة في العشرين من الشهر نفسه، ثمّ بطولة باريس ماسترز في السابع والعشرين منه.