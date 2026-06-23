- تصدّر منتخب الولايات المتحدة مجموعته في كأس العالم 2026 بعد فوزه على باراغواي وأستراليا، مما يضمن عدم مواجهته لإيران في دور الـ32 بسبب نظام "المواجهات المباشرة". - إمكانية مواجهة إيران والولايات المتحدة في دور الـ16 تعتمد على تصدّر إيران مجموعتها السابعة، حيث تتصدرها مصر حالياً، مما يجعل المباراة بينهما في الجولة الأخيرة حاسمة. - السيناريوهات المحتملة لمواجهة الفريقين تشمل لقاءً في نصف النهائي أو النهائي، بشرط تأهل إيران ضمن أفضل المنتخبات التي تحتل المركز الثالث.

تصدّر منتخب الولايات المتحدة مجموعته في بطولة كأس العالم 2026 بعد فوزه على كلّ من باراغواي وأستراليا، ليصل إلى ست نقاط، وبالتالي ضمن المركز الأول بمعزلٍ عن مواجهته أمام تركيا، فحتى بحال خسارته سيبقى متفوقاً على أي منافسٍ آخر بحُكم أن القانون الحالي للمسابقة مبنيٌ على مبدأ "المواجهات المباشرة"، وهذا الأمر يعني بشكلٍ رسمي عدم إمكانية ملاقاته إيران في دور الـ32.

وكان من الممكن أن يتقابل منتخبا إيران والولايات المتحدة في دور الـ32، لكن بشرط احتلالهما المركز الثاني في مجموعتيهما، وبالتالي هذه الفرضية لم تعد قائمة نهائياً، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا الآن: كيف يُمكن أن يتواجه البلدان اللذان وقعا أخيراً مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأت في أواخر شهر فبراير/ شباط بعد الضربات الأميركية - الإسرائيلية على طهران؟

وذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن المواجهة المحتملة بين الطرفين قد تكون في دور الـ16، ولتحقيق ذلك يتعين على إيران التي تعادلت في أول مواجهتين ووصلت إلى نقطتين انتزاع صدارة المجموعة السابعة التي تتصدرها مصر حالياً بـأربع نقاط، ما يعني أن المباراة بينهما في الجولة الثالثة والأخيرة ستكون مفصلية، حيث سيصل "تيم ميلي" إلى خمس نقاط حينها، بانتظار ما ستفعله بلجيكا أيضاً أمام نيوزيلندا.

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باختصار، مواجهة إيران والولايات المتحدة ستكون قائمة في ثمن النهائي بحال تصدّر كلّ طرف مجموعته ثم تجاوز عقبة دور الـ32 من خلال مواجهة واحد من أفضل المنتخبات الثمانية الحاصلة على المركز الثالث، ليكون الموعد المنتظر حينها يوم السابع من يوليو/ تموز في سياتل.

أما السيناريو الأخير والذي يُعتبر صعباً للغاية نظراً لقوة بقية المنافسين، لكنه سيكون في الحقيقة أشبه بسيناريو فيلم هوليوودي وهو إمكانية لقاء الفريقين في نصف النهائي، لكن الشرط الوحيد سيكون تأهل إيران ضمن أفضل المنتخبات التي تحتلّ المركز الثالث وهو أمرٌ وارد نسبياً بحال التعادل أمام مصر، أما إذ جاءت إيران وصيفة حينها لن يلتقيا إلا في النهائي يوم 19 يوليو/ تموز 2026.