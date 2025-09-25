- تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنع استبعاد المنتخب الإسرائيلي من كأس العالم 2026، وسط ضغوط دولية متزايدة بسبب عدوان جيش الاحتلال على غزة، حيث تسعى إدارة ترامب لمنع فرض أي عقوبات كروية على إسرائيل. - الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يقترب من تعليق مشاركة الأندية الإسرائيلية، بدعم من العديد من الاتحادات الوطنية ومنظمات حقوقية، بينما تواصل الأمم المتحدة الضغط لتجميد مشاركة الفرق الإسرائيلية. - "فيفا" يلتزم الصمت تجاه الدعوات، مما يضع رئيسه جياني إنفانتينو في موقف حساس، خاصة مع علاقته بترامب، بينما يستمر المنتخب الإسرائيلي في المنافسة للتأهل للمونديال.

تحوّل ملف استبعاد المنتخب والأندية الإسرائيلية من المشاركة في المسابقات الدولية إلى قضية سياسية بامتياز، بعدما تدخل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب (79 عاماً) لمنع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من إقصاء المنتخب الإسرائيلي عن نهائيات كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حال تأهله، ويأتي هذا وسط تصاعد الضغوط الدولية، في ظل استمرار عدوان جيش الاحتلال على غزة للعام الثاني على التوالي.

وكشفت شبكة سكاي نيوز، اليوم الخميس، أن إدارة ترامب تلقي بثقلها السياسي، لمنع فرض أي عقوبات كروية على إسرائيل، مؤكدة رفضها القاطع أي قرار محتمل من الاتحاد الدولي لكرة القدم بحرمانها من المشاركة الدولية، قبل مونديال 2026، ويأتي ذلك في وقت يبدو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أقرب من أي وقت مضى لاتخاذ قرار بتعليق مشاركة الأندية الإسرائيلية، وسط تأييد العديد من الاتحادات الوطنية، وأعضاء اللجنة التنفيذية، وتصاعد الدعوات من منظمات حقوقية، وخبراء أمميين مستقلين.

وصعّدت الأمم المتحدة من خطابها هذا الأسبوع، بعدما طالب مسؤولو الكرة العالمية بتجميد مشاركة الفرق الإسرائيلية، على خلفية اتهام لجنة تحقيق تابعة لها إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" بحق سكان القطاع، ولكن الرد الأميركي جاء سريعاً عبر متحدث باسم وزارة الخارجية، والذي شدّد قائلاً: "سنعمل بشكل كامل على إيقاف أي محاولة تهدف إلى حظر المنتخب الإسرائيلي من كأس العالم".

ومن جانبه، لا يزال "فيفا" يلتزم الصمت تجاه هذه الدعوات، وهو ما يضع رئيسه جياني إنفانتينو في موقف حساس، خصوصاً مع علاقته القوية بترامب، فقد سبق أن حاول إنفانتينو الموازنة في خطاب ألقاه بنيويورك هذا الأسبوع قائلاً: "أتألم عندما أرى الأطفال يعانون، وأبكي عندما أرى الأمهات يبكين، سواء في غزة... أو في أي مكان بالعالم"، ولكن رغم هذا التعاطف المعلن، فإن الواقع يُظهر أن روسيا لا تزال ممنوعة من المنافسات الدولية، بسبب حربها على أوكرانيا، ولن يكون لها مكان في مونديال 2026.

وينافس منتخب الاحتلال الإسرائيلي للتأهل إلى المونديال، إذ تتبقى له مباراتان حاسمتان في التصفيات الأوروبية، الأولى أمام النرويج يوم 11 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ثم مواجهة قوية ضد إيطاليا بعد ثلاثة أيام فقط، علماً بأنه يحتل حالياً المركز الثالث في مجموعته بنفس رصيد نقاط إيطاليا الوصيفة، حيث يضمن المتصدر بطاقة التأهل المباشر، فيما يخوض صاحب المركز الثاني الملحق الفاصل.