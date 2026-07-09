بعد تحطيم رقمه.. ميسي يرد التحية لكلوزه بهدية لا تُنسى

- ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، كسر الرقم القياسي لميروسلاف كلوزه في عدد الأهداف المسجلة في بطولات كأس العالم، بتسجيله 21 هدفاً، منها ثمانية في مونديال 2026. - ميروسلاف كلوزه عبّر عن تأثره بمكالمة هاتفية غير رسمية مع ميسي، حيث وعده الأخير بإرسال قميصه الخاص موقعاً، مشيراً إلى أنه يعتبر ميسي مرحباً به لتحطيم رقمه القياسي. - ميسي عادل رقم كلوزه بتسجيل هاتريك ضد الجزائر، ثم حطمه بثنائية ضد النمسا، مؤكداً مكانته كهداف تاريخي في كأس العالم.

لم يتردد قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي (39 عاماً) نهائياً في التواصل مباشرة مع نجم منتخب ألمانيا السابق ميروسلاف كلوزه، الذي تعرض رقمه القياسي للكسر خلال بطولة كأس العالم 2026 على يد "البرغوث" الذي أصبح هدّاف المسابقة الدولية.

واستطاع ليونيل ميسي تسجيل 21 هدفاً بقميص منتخب الأرجنتين خلال بطولات كأس العالم التي شارك فيها، منها ثمانية أهداف في مونديال 2026، الأمر الذي جعله يكسر الرقم التاريخي المسجل باسم نجم منتخب ألمانيا السابق ميروسلاف كلوزه، الذي كان يحتل الصدارة برصيد 16 عاماً، وبقي رقمه صامداً عدة سنوات.

وقال ميروسلاف كلوزه في تصريحاته، التي نقلها راديو "آر إم سي" الفرنسي الخميس: "لقد كان مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني زميلي في نادي لاتسيو الإيطالي، وما زلنا على تواصل بشكل منتظم، لكنه فاجأني عندما قام بترتيب مكالمة مع ليونيل ميسي، واللحظات كانت مؤثرة للغاية بالنسبة لي".

وأوضح كلوزه: "صحيح أنني التقيت مع ميسي في أكثر من مناسبة على أرض الملعب، وكنت أعتبر ذلك أمراً ساراً بالنسبة لي، لكن تلك المكالمة الهاتفية كانت المرة الأولى التي أقوم فيها بالحديث مع ليونيل بشكل مطول للغاية، وخارج إطار المباريات أو الكلام الرسمي، حتى إنه قام بتقديم وعد خاص لي بعد نهاية مشاركته في بطولة كأس العالم".

وختم ميروسلاف كلوزه حديثه: "لقد أخبرني ميسي بأنه سيقوم بإرسال قميصه الخاص لي، وسيحمل توقعيه أيضاً، ورقمي القياسي في بطولات كأس العالم كان سيحطم على أي حال، وأعتبر أن ليونيل مرحب به ليفعل ذلك، وأعتبر نفسي مشجعاً كبيراً له، ولطالما كنت كذلك، وأتمنى له التوفيق في المونديال.

يُذكر أن ليونيل ميسي عادل رقم ميروسلاف كلوزه التاريخي، بعد أن سجل هاتريك قاد به الأرجنتين إلى الفوز على الجزائر بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات، قبل أن يحطم رقمه بثنائيته في الفوز على النمسا بهدفين مقابل لا شيء، لكن "البرغوث" واصل بعدها هوايته بتسجيل الأهداف خلال بطولة كأس العالم الحالية.