بعد تألقه مع المغرب: محطة جديدة تنتظر نصير مزراوي

- نصير مزراوي، مدافع منتخب المغرب، يترقب مستقبله مع مانشستر يونايتد بعد انتهاء مشاركته في كأس العالم 2026، وسط اهتمام أندية أوروبية، أبرزها ميلان الإيطالي بقيادة المدرب روبن أموريم. - يمتلك مزراوي عقداً مع مانشستر يونايتد حتى يونيو 2028، مع خيار تمديد لعام إضافي، لكن العلاقة القوية مع أموريم قد تدفعه للتفكير في الانتقال إلى ميلان الذي يسعى لإعادة بناء الفريق. - إدارة ميلان مستعدة للتفاوض مع مزراوي دون إغضاب مانشستر يونايتد، خاصة بعد تألقه في كأس العالم، مما قد يشعل سوق الانتقالات الصيفية.

يترقب مدافع منتخب المغرب نصير مزراوي (28 عاماً)، مستقبله مع ناديه مانشستر يونايتد الإنكليزي، بعدما انتهت رحلته مع "أسود الأطلس" في بطولة كأس العالم 2026، عقب الخسارة على يد فرنسا بهدفين مقابل لا شيء، ضمن منافسات دور ربع نهائي المسابقة الدولية، التي وصلت إلى مواجهتي المربع الذهبي.

ويعلم نصير مزراوي حجم اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بخدماته، وعلى رأسها ميلان الإيطالي، الذي تولى مهمته الإشراف على جهازه الفني، المدرب البرتغالي روبن أموريم، الذي يُعد صديقاً مقرباً من النجم المغربي، إذ عملا سوياً في مانشستر يونايتد الإنكليزي، وفق ما ذكره موقع فوتبول إيطاليا، الأحد.

ويملك مزراوي عقداً مع مانشستر يونايتد حتى شهر يونيو/حزيران عام 2028، مع امتلاكه شرطاً، وهو خيار التمديد لعام إضافي، لكن العلاقة القوية، التي تجمعه مع روبن أموريم، ربما تجعل النجم المغربي يُفكر بخوض تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية مع ميلان الإيطالي، الذي يعمل الآن على إعادة بناء الفريق بشكل كامل.

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ولا تمانع إدارة نادي ميلان في الدخول بمفاوضات مباشرة مع مزراوي، لكنه لا تريد إغضاب القائمين على مانشستر يونايتد، الذين لم يوقعوا حتى الآن مع ظهير أيسر، حتى يكون مكان النجم المغربي، الذي استطاع خطف الأنظار إليه في بطولة كأس العالم 2026، وتحديداً عندما لمع نجمه في المواجهة أمام البرازيل.

واختتم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن كل شيء يوحي إلى استمرار مزراوي في رحلته مع مانشستر يونايتد، لكن رغبة المدرب البرتغالي روبن أموريم، من الممكن أن تشعل سوق الانتقالات الصيفية، نظراً إلى العلاقة القوية التي تجمع المدير الفني مع النجم المغربي، الذي لن يتردد نهائياً في خوض تجربة احترافية جديدة بمسيرته في "الكالتشيو".