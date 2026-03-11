بعد اهتمام بايرن ميونخ..لؤي بن فرحات مرشح لقيادة منتخب تونس

- لؤي بن فرحات، مهاجم نادي كالسروه الألماني، يُعتبر أمل الجماهير التونسية لإنهاء أزمة غياب المهاجم الهدّاف، حيث من المتوقع مشاركته في معسكر منتخب تونس استعداداً لكأس العالم 2026. - بعد تعافيه من إصابة خطيرة، عاد بن فرحات بقوة إلى الملاعب، حيث سجل أربعة أهداف في آخر ثلاث مباريات، مما جذب اهتمام أندية كبرى مثل بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند. - رغم ارتباطه بعقد مع كارلسروه حتى 2029، فإن انتقاله قد يتطلب رسومًا قياسية تتراوح بين 10 و12 مليون يورو، مما يعكس قيمته المتزايدة في السوق.

يحمل لاعب نادي كالسروه الألماني لؤي بن فرحات (19 عاماً)، آمال الجماهير التونسية في إنهاء أزمة غياب المهاجم الهدّاف في صفوف "نسور قرطاج". ومن المنتظر أن يكون بن فرحات حاضراً في معسكر منتخب تونس بنهاية الشهر الحالي، استعداداً للمباراتين الوديتين أمام هايتي وكندا تحضيراً لكأس العالم 2026. ووجه الاتحاد التونسي لكرة القدم دعوة أولية إلى اللاعب ليكون حاضراً في المعسكر المقبل، في انتظار الكشف رسمياً عن أول قائمة للمدرب الجديد صبري اللموشي.

وكان لؤي بن فرحات قريباً من دعم منتخب بلاده خلال الأشهر الماضية، غير أن إصابة خطيرة تعرض لها مع فريقه في منافسات الدرجة الألمانية الثانية أبعدته عن المباريات الودية، كما حرمته من المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا في المغرب. وقد حظي اللاعب باهتمام كبير من قبل الاتحاد التونسي طوال الأشهر الماضية، وكان مرشحاً لقيادة هجوم تونس في كأس أمم أفريقيا، قبل أن يتعرض للإصابة. ويعتزم المدرب اللموشي منحه فرصة كاملة لخوض المباريات الودية، إذ يبدو من أبرز الخيارات لإنهاء أزمة المهاجم الهداف، خاصة منذ اعتزال وهبي الخزري عقب نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وشهدت أسهم لؤي بن فرحات ارتفاعاً كبيراً في الفترة الأخيرة بعدما كشفت صحيفة بيلد الألمانية أن نادي بايرن ميونخ تابع أداءه عن قرب. وهذا الأمر يرفع أسهمه بشكل كبير للغاية بما أن النادي "البافاري" يملك ترسانة من النجوم واختياره المهاجم التونسي يُثبت أنه يملك إمكانات تساعده على التألق ودعم فريق في حجم متصدر الدوري الألماني. وفي وقت تبدو فيه فرص تونس في الحصول على موافقة مهاجم نادي نابولي أليسون وكذلك مهاجم غلاسكو رنجرز يوسف الشرميطي صعبة، فإن بن فرحات قد يكون الحل الأنسب، وخاصة أن المهاجم فراس شواط أصيب مع فريقه النادي الأفريقي.

لكن بايرن ميونخ ليس النادي الوحيد الذي يراقب المهاجم الشاب، حسب الصحيفة الألمانية، فقد أرسلت أندية ألمانية مثل بوروسيا دورتموند، وآينتراخت فرانكفورت، وباير ليفركوزن، وأندية أوروبية مثل أتالانتا، وكومو كالتشيو (إيطاليا)، وأولمبيك ليون، ونيس (فرنسا)، كشافين أيضاً لمتابعته، ويبدو الاهتمام بلاعب نادي كالسروه كبيراً. وقد شكّل موسم 2025/ 2026 نقطة تحوّل حاسمة في مسيرة بن فرحات. فبعد تعافيه من كسر في مشط القدم تعرّض له في بداية الموسم، شقّ المهاجم طريقه إلى التشكيلة الأساسية، وأكّد أخيراً موهبته بتسجيله أربعة أهداف في آخر ثلاث مباريات رسمية.

مع ذلك، لا يزال بن فرحات مرتبطاً بعقد حتى يونيو/حزيران 2029 مع كارلسروه. ووفقاً لبعض المصادر، سيتطلب رحيله رسوم انتقال تراوح بين عشرة ملايين واثني عشر مليون يورو، وهو مبلغ سيُسجل رقماً قياسياً جديداً لنادي كارلسروه. للمقارنة، كان الرقم القياسي السابق قد سجل بانتقال حارس المرمى ماكس فايس إلى بيرنلي في صيف 2025 مقابل حوالي أربعة ملايين يورو.