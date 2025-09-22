بعد انفصاله عن سيمبا: ديفيد فادلو على أعتاب تدريب الرجاء وهذه أسبابه  

- المدرب الجنوب أفريقي ديفيد فادلو يقترب من تدريب نادي الرجاء الرياضي بعد انفصاله عن نادي سيمبا التنزاني، حيث يُعتبر الخيار الأول لإدارة النادي بفضل خبرته الأفريقية وقدرته على إعادة الفريق إلى سكة الانتصارات. - إدارة الرجاء الرياضي تفاوضت مع عدة مدربين، لكن فادلو يحظى بالأولوية بسبب سيرته الذاتية المتميزة، حيث قاد سيمبا إلى نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، ويُعتبر الخيار المناسب لإعادة التوازن للنادي. - فادلو يتأثر بأسلوب المدرب الألماني جوزيف زينباور، ويعتمد نهجاً تكتيكياً يتماشى مع الرجاء، مما يسهل تكيف اللاعبين مع أسلوبه الهجومي والضغط على حامل الكرة.

أصبح المدرب الجنوب أفريقي ديفيد فادلو (44 عاماً) أقرب أكثر من أي وقت مضى من تدريب نادي الرجاء الرياضي خلفاً للتونسي لسعد جردة الشابي (63 عاماً)، الذي واجه ضغوطاً كبيرة بعد التعادل السلبي في "الكلاسيكو" ضد الجيش الملكي، الأربعاء الماضي، على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، لحساب الجولة الثانية من منافسات الدوري المغربي لكرة القدم.

وما يقوي حظوظ المدرب ديفيد فادلو لتدريب النادي الأخضر، خلال الموسم الكروي الحالي، انفصاله عن ناديه السابق سيمبا التنزاني، بعد تجربة ناجحة محلياً وقارياً، إذ من المرجح أن تحسم إدارة الرجاء الرياضي قرارها النهائي بالتعاقد مع المدرب الجنوب أفريقي مباشرة، بعد الانفصال عن التونسي لسعد الشابي، الذي يبدو أن أصبح خارج أسوار القلعة الخضراء. ورغم أن إدارة نادي الرجاء الرياضي فاوضت عدة مدربين أجانب، في الأيام القليلة الماضية، من أبرزهم التونسي نصر الدين نابي (60 عاماً)، فإن ديفيد فادلو يحظى بالأولوية بالنسبة إلى غالبية الأعضاء، نظراً لتجربته الأفريقية وقدرته على إعادة النادي العالمي إلى سكة الانتصارات، كما أن وضعه الحالي يسمح له بالتعاقد مع أي نادٍ دون أدنى مشاكل.

وفي هذا الإطار، كشف مصدر من إدارة الرجاء الرياضي لـ"العربي الجديد"، اليوم الاثنين، أن المدرب ديفيد فادلو سيحل بالدار البيضاء هذا المساء من أجل توقيع العقد رسمياً، إذ لم يتبقَ سوى التوافق على بعض البنود، من بينها الراتب الشهري والطاقم الفني الذي سيعمل معه بنادي الرجاء الرياضي. وحول أسباب تفضيل ديفيد فادلو على باقي المترشحين من بينهم التونسي نصر الدين نابي، كشف المصدر أن الأول يتمتع بسيرة ذاتية متفردة، إذ راكم خبرة كافية في القارة الأفريقية بدليل بلوغه مع نادي سيمبا التنزاني المباراة النهائية لكأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم "كاف" العام الماضي، قبل أن يُهزم أمام نادي نهضة بركان، كما ترى فيه الجماهير أيضاً الخيار المناسب لإعادة التوازن لنادي الرجاء الرياضي في المرحلة المقبلة.

وتابع المصدر قائلاً: "من بين أسباب تفضيله أيضاً تأثره بأسلوب المدرب الألماني جوزيف زينباور، الذي عمل معه مساعداً في وقت سابق، وتوافق نهجه التكتيكي مع النهج التكتيكي الذي يعتمده الرجاء الرياضي، والمتمثل في 4-2-3-1، وهو ما يساعد اللاعبين في التكيف بسرعة مع أسلوب لعب المدرب ديفيد فالدو، الذي يتبنى أيضاً اللعب الهجومي مع الضغط على حامل الكرة، والتنويع في صناعة اللعب، ما يعزز من الفاعلية الهجومية".